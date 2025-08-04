164.3 ألف رخصة تجارية في أبوظبي حتى مطلع أغسطس

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت بيانات «السجل الاقتصادي الوطني» التابع لوزارة الاقتصاد والسياحة، أن عدد الرخص التجارية في إمارة أبوظبي وصل إلى 164.3 ألف رخصة حتى مطلع أغسطس الجاري مقارنة مع نحو 159 ألف رخصة إجمالي الرخص بالإمارة حتى نهاية العام الماضي، بنمو 3.3%، أي بزيادة 5.3 ألف رخصة جديدة منذ بداية العام الحالي.

وأشارت بيانات «السجل الوطني» إلى أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية وغيرها في الإمارات بلغ نحو 48.6 ألف رخصة جديدة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حيث وصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة حتى مطلع الشهر الجاري إلى 998639 رخصة.

وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023.

وتفصيلاً حول الرخص التجارية في إمارات الدولة، سجلت دبي458.47 ألف رخصة لتستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية في الدولة بحصة 46%، وسجلت أبوظبي 164.3 ألف رخصة لتبلغ حصتها من إجمالي الرخص بالدولة 16.5%، أما الشارقة فسجلت 71.8 ألف رخصة، وعجمان 31.3 ألف رخصة.

وتضم جهات إصدار التراخيص الدوائر الاقتصادية المختلفة والمناطق الحرة وبلديات والمراكز التجارية والمناطق الاستثمارية وسلطات التطوير والمدن المتخصصة وغيرها، في وقت تتمثل الرخص الجديدة لشركات مدنية ومسؤولية محدودة ومساهمة خاصة ومنطقة حرة ومؤسسات فردية وشركة الشخص الواحد وشركات محلية وأجنبية وأفرع شركات محلية وأجنبية وشركات أعمال مهنية وغيرها.

ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد والسياحة، ارتفعت عدد الشركات العاملة في الدولة منذ النصف الأول من عام 2020 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2025، بنسبة 145% لتصل إلى أكثر من 1.355 مليون شركة، مقارنةً ب 553.48 ألف شركة بنهاية النصف الأول من عام 2020، وبلغ عدد الشركات الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية خلال النصف الأول من هذا العام فقط 115.43 ألف شركة، ويعزز هذا النمو القوي في وتيرة الشركات الجديدة من سرعة الوصول إلى هدف مليوني شركة عاملة بالدولة في غضون سنوات قليلة.