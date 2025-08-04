8 ملايين مقعد مجدول على رحلات الطيران في الإمارات خلال أغسطس

رشا طبيلة (أبوظبي)

حافظت دولة الإمارات على صدارتها دول منطقة الشرق الأوسط في إجمالي السعة المقعدية المجدولة لرحلات الطيران خلال شهر أغسطس الجاري، بتسجيلها 8 ملايين مقعد، مقارنة مع 7.5 مليون مقعد في أغسطس من العام الماضي، بنمو %6.5، لتسجل حصة نسبتها %20 من إجمالي السعة المقعدية في المنطقة، بحسب تقديرات بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية.

وأشارت بيانات المؤسسة إلى أن منطقة الشرق الأوسط سجلت 40 مليون مقعد بالسعة المقعدية في أغسطس الجاري، بنمو %5.38، وبذلك تسجل الإمارات متوسط نمو يفوق معدل النمو بالمنطقة.

وتفصيلاً، جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بعد الإمارات بإجمالي السعة المقعدية في أغسطس الجاري، بواقع 7.5 مليون مقعد، مقارنة مع 6.9 مليون مقعد في أغسطس من العام الماضي، بنمو 8.6%، ثم قطر بواقع 2.87 مليون مقعد، مقارنة مع 2.86 مليون مقعد، بنمو 0.6%، تليها إيران بواقع 1.3 مليون مقعد، مقارنة مع 1.6 مليون مقعد، بتراجع 18.2%، ثم الكويت بواقع 1.05 مليون مقعد، مقارنة مع 1.01 مليون مقعد، بنمو 3.4%، ثم عُمان بواقع 1.01 مليون مقعد، مقارنة مع 958.4 ألف مقعد، بنمو 6.2%، ثم الأردن بواقع 674 ألف مقعد، مقارنة مع 619 ألف مقعد، بنمو 8.9%، تليها البحرين بواقع 606.5 ألف مقعد، مقارنة مع 638.8 ألف مقعد، بتراجع 5.1%، ثم العراق بواقع 499 ألف مقعد، مقارنة مع 623.4 ألف مقعد، بتراجع 20%.

وحافظ مطار دبي الدولي على مكانته بالمرتبة الأولى إقليمياً بالسعة المقعدية ليسجل 5.34 مليون مقعد في أغسطس الجاري، مقارنة مع 5.1 مليون مقعد في أغسطس من العام الماضي، بنمو 3.9%، يليه مطار الدوحة الدولي بالمرتبة الثانية، بواقع 2.87 مليون مقعد، مقارنة مع 2.86، بنمو 0.6%، ثم مطار مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بواقع 2.7 مقعد، مقارنة مع 2.4 مقعد، بنمو 9.2%، يليه مطار الملك خالد الدولي بواقع 2.4 مليون مقعد، مقارنة مع 2.1 بنمو 11.1%، ويأتي مطار زايد الدولي في المرتبة الخامسة بواقع 1.67 مليون مقعد، مقارنة مع 1.52 مليون مقعد بنمو 10%.

وسجل مطار الشارقة الدولي أعلى نمو بالسعة المقعدية في أغسطس بواقع 12.7%، بعد أن سجل 912.1 ألف مقعد في أغسطس الجاري، مقارنة مع 809 آلاف مقعد في أغسطس من العام الماضي، ليحل في المرتبة الثامنة إقليمياً في السعة المقعدية لهذا الشهر.



الاتحاد للطيران

وفيما يتعلق بشركات الطيران، فقد سجلت «الاتحاد للطيران» في أغسطس الجاري 1.28 مليون مقعد، مقارنة مع مليون مقعد في أغسطس من العام الماضي، بنمو 17.1%، لتتصدر ناقلات المنطقة في حجم الزيادة بالسعة المقعدية لشهر أغسطس بواقع 187.4 ألف مقعد إضافي، في حين حققت المرتبة الثانية إقليمياً في نمو السعة المقعدية.

كما اصلت «طيران الإمارات» تصدر ناقلات المنطقة بالسعة المقعدية لتسجل 3.37 مليون مقعد في أغسطس الجاري، مقارنة مع 3.2 مليون مقعد في أغسطس من العام الماضي، بنمو 3.6%، وتلاها الطيران السعودي في المرتبة الثانية بواقع 3.1 مليون مقعد، مقارنة مع 2.9 مليون مقعد، بنمو 5%.

وتأتي «القطرية» في المرتبة الثالثة بواقع 2.83 مليون مقعد، مقارنة مع 2.85 مليون مقعد، بتراجع 0.7%، وحققت فلاي دبي المرتبة الرابعة بإجمالي السعة المقعدية بواقع 1.37 مليون مقعد، مقارنة مع 1.27 مليون مقعد بنمو 8%.

وحققت «العربية للطيران» نمواً في السعة المقعدية في أغسطس الجاري، بواقع 13%، بعد أن سجلت 991.6 ألف مقعد في أغسطس الجاري، مقارنة مع 877.7 ألف مقعد في أغسطس من العام الماضي.