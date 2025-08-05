الثلاثاء 5 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يرتفع مع زيادة رهانات خفض الفائدة الأميركية

الذهب يرتفع مع زيادة رهانات خفض الفائدة الأميركية
5 أغسطس 2025 08:36

ارتفع الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الثلاثاء مدعوماً بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية إذ عززت بيانات الوظائف في الولايات المتحدة، التي جاءت أضعف من المتوقع، الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3375.89 دولار للأوقية بحلول الساعة 0239 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضاً 0.1 بالمئة إلى 3430.40 دولار.
وحوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع، مما يجعل الذهب في متناول حائزي العملات الأخرى.
وانخفض العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في شهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 37.44 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1330.31 دولار، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1204.25 دولار.

أخبار ذات صلة
الذهب ينخفض عقب بيانات الوظائف الأميركية
الذهب يستقر في ظل ارتفاع الدولار
المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
«الشامخة» تخطف الأنظار في مهرجان العين للهجن
الرياضة
«الشامخة» تخطف الأنظار في مهرجان العين للهجن
اليوم 11:07
ريباكينا تضرب موعداً مع «المفاجأة» في مونتريال!
الرياضة
ريباكينا تضرب موعداً مع «المفاجأة» في مونتريال!
اليوم 11:00
نائب رئيس الوزراء المولدوفي يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
علوم الدار
نائب رئيس الوزراء المولدوفي يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
اليوم 11:00
11 دولة تشارك في «الفروسية الإقليمية» للأولمبياد الخاص
الرياضة
11 دولة تشارك في «الفروسية الإقليمية» للأولمبياد الخاص
اليوم 11:00
فوكس يمدد عقده مع سان أنطونيو بـ 228 مليون دولار
الرياضة
فوكس يمدد عقده مع سان أنطونيو بـ 228 مليون دولار
اليوم 10:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©