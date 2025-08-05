الذهب يرتفع مع زيادة رهانات خفض الفائدة الأميركية

ارتفع الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الثلاثاء مدعوماً بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية إذ عززت بيانات الوظائف في الولايات المتحدة، التي جاءت أضعف من المتوقع، الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3375.89 دولار للأوقية بحلول الساعة 0239 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضاً 0.1 بالمئة إلى 3430.40 دولار.

وحوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع، مما يجعل الذهب في متناول حائزي العملات الأخرى.

وانخفض العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في شهر.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 37.44 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1330.31 دولار، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1204.25 دولار.