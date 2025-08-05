مجموعة موانئ أبوظبي تفتتح مكتبها الجديد في إسلام آباد



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، افتتاح أول مكتب تمثيلي لها في إسلام آباد، عاصمة جمهورية باكستان الإسلامية، في خطوة استراتيجية تعزز توجهات المجموعة نحو التوسع الدولي، وتؤكد التزامها المستمر بدعم خطط النمو التجاري واللوجستي في جنوب ووسط آسيا. ويعزز المكتب الجديد في قلب العاصمة إسلام آباد، حضور المجموعة العالمي الذي يشمل أكثر من 140 مكتباً حول العالم، وسيعمل حلقة وصل لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية كافة، ودعم تنفيذ المشاريع الحيوية ذات الأولوية في مجالات البنى التحتية والخدمات التجارية. كما ستتخذ المجموعة من المكتب مركزاً إدارياً لتعزيز شراكاتها مع المتعاملين، وستقوم من خلاله بدعم عملياتها وأنشطتها القائمة، وتطوير الشراكات الاستراتيجية في قطاعات الموانئ والخدمات البحرية واللوجستية والصناعية. حضر حفل الافتتاح كل من معالي محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، ومعالي محمد جنيد أنور تشوردي، وزير الشؤون البحرية الباكستاني، ومعالي محمد حنيف عباسي، وزير السكك الحديدية الباكستاني،و معالي جام كمال، وزير التجارة الباكستاني، ومعالي عطا الله تارار وزير الإعلام الباكستاني، ومعالي خالد حسين مكسي، وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني، وسعادة حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات في باكستان، وعبدالعزيز زايد الشامسي، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي، وعبدالعزيز البلوشي، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، ما يعكس عمق العلاقات الثنائية والرؤية المشتركة للتعاون الاقتصادي طويل الأمد بين الإمارات وباكستان. يأتي هذا الافتتاح في أعقاب إعلان المجموعة عن استثمارات استراتيجية تصل إلى 295 مليون دولار، لتطوير وتعزيز أرصفة الحاويات والبضائع العامة والسائبة في الرصيف الشرقي بميناء كراتشي، وهو ما يعد ركناً أساسياً ضمن استراتيجية المجموعة للمساهمة في تعزيز مكانة باكستان مركزاً رئيسياً للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة. وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «يمثل افتتاح مكتبنا في إسلام آباد محطة بارزة ضمن استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي للتوسع العالمي، ويؤكد التزامنا العميق والمستدام تجاه باكستان. وستُسهم هذه الخطوة في تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين في البلاد، مما يرسّخ مكانة المجموعة مساهماً رئيسياً في مسيرة التحول الاقتصادي التي تشهدها البلاد. ويأتي توسعنا المتسارع، والمدعوم باستثمارات رئيسية في البنى التحتية للموانئ، انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة لتيسير التجارة، وتنويع الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة». وفي عام 2022، دخلت مجموعة موانئ أبوظبي السوق الباكستانية من خلال اتفاقية امتياز تاريخية لمدة 50 عاماً لتطوير وتشغيل أرصفة الحاويات 6-10 في الرصيف الشرقي لميناء كراتشي، وذلك بالشراكة مع شركة «كحيل تيرمينالز». وتبع ذلك توقيع اتفاقية امتياز ثانية لمدة 50 عاماً في عام 2023 لتطوير وإدارة الأرصفة 11-17 المخصصة للبضائع العامة والسائبة. ومن خلال ذراعها التشغيلي «محطة بوابة كراتشي المحدودة»، قامت المجموعة بتطبيق أنظمة تشغيل متقدمة، واستقدمت معدات عالية التقنية، وتبنت أفضل الممارسات العالمية، مما أسهم بشكل ملموس في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتقليل أوقات انتظار السفن، وزيادة حجم مناولة البضائع.