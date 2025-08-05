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اقتصاد

350 متحدثاً في مؤتمر معرض دبي للطيران 2025

جانب من أعمال المؤتمر في دورته السابقة (أرشيفية)
6 أغسطس 2025 01:02

دبي (الاتحاد) 

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أعلن معرض دبي للطيران 2025، عن جدول أعمال المؤتمر المصاحب، والمصمم لتحفيز الأفكار ومعالجة التحولات في القطاع وتسريع وتيرة التقدم في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع.
ويقام المؤتمر بين 17 و21 نوفمبر القادم، في موقع معرض دبي للطيران، ضمن دبي وورلد سنترال، ويستضيف هذا العام أكثر من 350 متحدثاً خبيراً، يقدمون أكثر من 90 ساعة من المحتوى المباشر ضمن 12 مساراً محدداً. 
وتمتد أجندة المؤتمر، على أربع منصات تفاعلية، وتعكس أولويات القطاع المتغيرة، بما يلبي متطلبات المستقبل، مع مواصلة التركيز على الأمور الهامة في الوقت الحالي.
وتضيف دورة هذا العام من المؤتمر ستة مسارات جديدة تواكب وتيرة تحولات القطاع، حيثُ يغطي مواضيع مثل استراتيجيات الصيانة، والتحول الذكي والابتكارات الرقمية في عمليات شركات الطيران والمطارات، والتحديات الناشئة في قطاع الأمن السيبراني، وأحدث تقنيات المطارات وتطوير القوى العاملة، وبرنامج «طيران المستقبل: تمكين السيدات» المخصص، وتم تصميمه بالتعاون مع جمعية سيدات الطيران الدولية.
وقال بول جريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي: يستضيف معرض دبي للطيران 2025، نخبة من قادة قطاع الطيران العالمي في وقت يسعى فيه القطاع لإرساء معايير جديدة حول طرق تواصل الأشخاص والاقتصادات، وبوصفها الجهة المضيفة للكلمات الرئيسية للمطارات وشركات الطيران، تفخر مطارات دبي بمساهمتها في تطوير رؤية مستقبلية قائمة على الابتكار والاستدامة ونماذج جديدة من التواصل العالمي، إذ توفر الفعالية منصة رائدة لوضع الخطط الطموحة وعقد الشراكات التي تسهم في رسم ملامح المرحلة القادمة في قطاع السفر الجوي في جميع أنحاء العالم.
وقال إيفان باساتو، كبير مسؤولي الطيران في مطارات روما: إن معرض دبي للطيران منصة عالمية رائدة للابتكار في قطاع الطيران، ومشاركتنا في المعرض تركز على مجال التنقل الجوي المتطور، لافتاً إلى أن دبي تشكل رمزاً للتميز في مجالات البنية التحتية للمطارات والعمليات الجوية، فضلاً عن دورها الرائد عالمياً في مجال التنقل الجوي المتطور.
وتعود وكالة الإمارات للفضاء للمشاركة في المعرض، من خلال مؤتمر الفضاء على مدى يومين، وتتميز هذه المشاركة بتركيز كبير على الاستدامة والأمن والابتكار.

معرض دبي للطيران
دبي
دبي للطيران
الإمارات
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