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اقتصاد

مركز دبي للشركات العائلية يطلق ثلاث خدمات استشارية

مقر غرف دبي (أرشيفية)
6 أغسطس 2025 01:01

دبي (الاتحاد)
أطلق مركز دبي للشركات العائلية، ثلاث خدمات استشارية متخصّصة مصممة لدعم استدامة ونمو الشركات العائلية على المدى البعيد وتعزيز حوكمتها، حيث تهدف هذه الخدمات النوعية للارتقاء بالقدرات المتكاملة لكافة الشركات العائلية العاملة في دبي، بما يعزز جاهزيتها للمستقبل، ويدعم إمكاناتها لمواكبة مستجدات المشهد الاقتصادي، ومواجهة التحديات واستثمار الفرص الواعدة.

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وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تعتبر الشركات العائلية محركاً حيوياً للنمو والتنوع والابتكار في منظومة اقتصاد دبي، ويمثل استدامة نجاحها ضمانة حقيقية للارتقاء بتنافسية الإمارة وتحفيز نموها المستدام. ويحرص مركز دبي للشركات العائلية على دعم هذه الشركات وتمكينها من مواكبة التحولات الاقتصادية وتبني أفضل الممارسات العالمية».
وتشمل قائمة الخدمات، خدمة تقييم الوضع الراهن ومراجعة ميثاق العائلة، والتي توفر تقييماً دقيقاً لإطار الحوكمة المعتمد في الشركات العائلية.
أمّا الخدمة الثانية فتشمل صياغة ميثاق العائلة، والتي تقدم خريطة طريق استراتيجية للشركات العائلية من خلال المساعدة في تحديد السياسات، وهياكل الحوكمة. 
وتتمثل الخدمة الثالثة في تخطيط المكتب العائلي، والذي يشكل منصة خاصة مكرّسة لإدارة الثروات والاستثمارات والشؤون المالية للعائلة.

الشركات العائلية
الإمارات
دبي
محمد راشد لوتاه
غرف دبي
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