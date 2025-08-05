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اقتصاد

«أبوظبي العالمي» يختتم برنامج التدريب الصيفي السنوي

خلال حفل اختتام البرنامج (من المصدر)
6 أغسطس 2025 01:01

أبوظبي (الاتحاد) 

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اختتم أبوظبي العالمي (ADGM)، بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي العالمي، الذراع المعرفية للمركز المالي الدولي في أبوظبي، النسخة الرابعة من برنامج التدريب الصيفي.
نُظم برنامج التدريب الصيفي هذا العام تحت شعار «عام المجتمع»، تجسيداً لقيم التعاون والمسؤولية المشتركة والتلاحم المجتمعي. وانسجاماً مع روح الشعار «يداً بيد»، أُقيم البرنامج ليعكس جهوداً جماعية تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز تفاعلهم الإيجابي مع المجتمع.
واستقبلت نسخة عام 2025 من البرنامج، الذي أقيم في الفترة من 21 إلى 31 يوليو 2025، أكثر من 80 طالباً وطالبة، خاضوا تجربة تعليمية غنية ومثمرة، حيث تضمن البرنامج ورش عمل مهنية تناولت أساسيات الذكاء الاصطناعي، وزيادة الكفاءة الشخصية من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطبيقه في مجالي الاستثمار والتمويل. كما استفاد الطلاب من جلسات إرشاد مكثفة، وزيارات ميدانية لقطاعات حكومية وخاصة، ومشاريع تطبيقية متنوعة.
ومن أبرز محطات البرنامج، زيارة هيئة المساهمة المجتمعية «معاً»، حيث تعرف الطلبة على دور المبادرات الاجتماعية في تنمية المجتمع وسبل مشاركتهم فيها. كما زاروا Hub71، وتفاعلوا مع خبراء القطاع واستفادوا من تجارب ريادية واقعية.
صُمّم البرنامج لإلهام الطلاب وتثقيفهم وبناء قدراتهم بما يواكب متطلبات المستقبل. وخلال فترة التدريب، شارك الطلبة في جلسات تمحورت حول مواضيع رئيسية، مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وريادة الأعمال.
كما أُتيحت للطلبة فرصة التفاعل المباشر مع قيادات أبوظبي العالمي وأبرز الجهات الفاعلة في منظومته، مما ساهم في تعزيز التبادل المعرفي الهادف وبناء الثقة في إمكاناتهم المستقبلية. 
وقال عبد الله السويدي، الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في أبوظبي العالمي، وعضو مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي العالمي: «يمثل تمكين الشباب ركيزة أساسية في مسيرة بناء المستقبل، وهو ما نضعه في صميم أولوياتنا في أبوظبي العالمي، حيث جسّد برنامج التدريب الصيفي لهذا العام، والمستوحى من مبادئ “عام المجتمع”، نموذجاً عملياً لأهمية التعاون في إعداد جيل جديد من رواد المستقبل». 
ومن جانبه، قال علي خادم المهيري، مدير أول العمليات والتمكين في أكاديمية أبوظبي العالمي: «تواصل أكاديمية أبوظبي العالمي دورها المحوري في إعداد الكفاءات المتخصصة وبناء القدرات المستقبلية. وقد شكّل برنامج التدريب الصيفي منصة تعليمية متميزة مكّنت الطلاب من استكشاف مفاهيم متقدمة في الذكاء الاصطناعي والتمويل وريادة الأعمال واستشراف المستقبل، بما يعزز جاهزيتهم الأكاديمية».

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