403 ملايين درهم أرباح «إمباور» النصفية

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، المدرجة في سوق دبي المالي، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025، حيث سجلت إيرادات إجمالية بلغت قيمتها 1.453 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 7.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2024، فيما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 403 ملايين درهم، بنمو 3.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، ونحو 442 مليون درهم قبل الضريبة، بنمو قدره 3.3%.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «يعكس الأداء الاستثنائي لـ «إمباور» في النصف الأول من عام 2025 متانة نموذج أعمالها المتكامل، وقدرته على التواؤم بكفاءة مع التغيرات في ديناميكيات السوق واحتياجات المتعاملين. ويرتكز نجاح المؤسسة المستمر على استراتيجيتها الاستشرافية وتميزها التشغيلي وقدرتها على استنباط القيمة المستدامة من زخم القطاع العقاري».



أداء مالي مستدام

وأوضحت «إمباور»، أنه خلال الأشهر الاثني عشر شهراً الماضية، بلغت الإيرادات الموحدة للمؤسسة 3.36 مليار درهم (من يوليو 2024 إلى يونيو 2025).

كما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للفترات ذاتها 1.58 مليار درهم، مقارنة بـ 1.50 مليار درهم، بنسبة نمو 5.1%.



توزيعات «إمباور»

وخلال النصف الأول من عام 2025، صادقت الجمعية العمومية لإمباور بنصاب 89.9% على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمین، عن النصف الثاني من عام 2024 بمبلغ إجمالي مقداره 437.5 مليون درهم (بواقع 4.375 فلس لكل سهم).