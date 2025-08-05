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اقتصاد

انخفاض العجز التجاري الأميركي في يونيو

أرشيفية
6 أغسطس 2025 01:01

واشنطن (أ ف ب) 

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انخفض العجز التجاري في الولايات المتحدة بشكل حاد في يونيو، مدفوعاً بتراجع حاد في الواردات، بعد أن قامت الشركات بتأمين مخزونات في الأشهر السابقة تحسباً للرسوم الجمركية.
وانكمش الميزان التجاري الأميركي في السلع والخدمات  في يونيو بمقدار 60.2 مليار دولار، بحسب البيانات التي نشرتها وزارة التجارة أمس، أي بانخفاض قدره 16% عن مايو، وهذه الأرقام أفضل بشكل طفيف مما توقعه المحللون الذين قدروا أن العجز التجاري سيبلغ 61 مليار دولار في يونيو، وفق «ماركت ووتش».
ويشكل انخفاض الواردات إجمالي انكماش العجز التجاري تقريباً، مع تراجع بنسبة 3.7%.  
ويتعلق هذا الانخفاض بشكل خاص بالمنتجات الصيدلانية والسيارات والنفط، وهي قطاعات تعرضت لتهديدات أو واجهت رسوماً جمركية، أو شهدت انخفاضاً في تكاليف الإنتاج.
كما تراجعت الصادرات الأميركية، لا سيما الذهب والمعادن، وإن بدرجة أقل، وفي المقابل، ارتفعت صادرات الآلات والطائرات المدنية.

العجز التجاري
أميركا
العجز التجاري الأميركي
الرسوم الجمركية
الرسوم الجمركية الأميركية
حرب الرسوم الجمركية
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