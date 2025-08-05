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اقتصاد

3.7 مليار درهم أرباح «دبي الإسلامي» للنصف الأول

بنك دبي الإسلامي
6 أغسطس 2025 01:01

دبي (الاتحاد)

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سجل بنك دبي الإسلامي صافي أرباح خلال النصف الأول من عام 2025، بلغ 3.7 مليار درهم بنمو نسبته 10 %، وحقق إيرادات تشغيلية بلغت 6.4 مليار درهم، مما أسهم في نمو الأرباح ما قبل الضريبة بنسبة 16 % على أساس سنوي لتصل إلى 4.3 مليار درهم.
وقال البنك، في بيان صحفي، إن النمو المضاعف في التمويلات والودائع إلى جانب تحسن جودة الموجودات، مثل إنجازاً تاريخياً آخر حيث توسعت الميزانية العمومية متجاوزة 100 مليار دولار.
وتفصيلاً، ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 4.3 مليار درهم، مدعومةً بارتفاع الإيرادات بنسبة 5% بفضل الأداء العالي على مستوى جميع قطاعات الأعمال.
وارتفع صافي الربح إلى 3.7 مليار درهم مع استمرار زخم الأعمال الأساسية، ما يعكس تحسناً في تكلفة المخاطر.
وتراجعت خسائر انخفاض القيمة بنسبة 61% على أساس سنوي لتصل إلى 256 مليون درهم، مدفوعة بنهج حكيم في الاكتتاب وإدارة فعالة للمخاطر، ما ساهم بشكل أكبر في تعزيز الربحية. 

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