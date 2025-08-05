13 مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

عززت أسواق الأسهم المحلية أداءها الإيجابي، أمس، بمكاسب سوقية تجاوزت 13 مليار درهم، موزعة بواقع 5 مليارات درهم في سوق أبوظبي ونحو 8 مليارات في سوق دبي.

واستطاعت مؤشرات الأسواق الإغلاق في المنطقة الخضراء، ليرتفع مؤشر سوق العاصمة بنسبة 0.31 % إلى 10331.2 نقطة، في حين سجل مؤشر دبي ارتفاعاً بنسبة 0.66 % ليصل إلى 6166.38 نقطة.

وتزامن ذلك مع هدوء نسبي في التداولات، لتبلغ قيمة التداولات الإجمالية 1.35 مليار درهم بعد تداول أكثر من 388.56 مليون سهم خلال 30 ألف و440 صفقة.



سوق أبوظبي

حسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام للسوق، أمس، بمقدار 32.45 نقطة وبنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 10331.2 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 868.47 مليون درهم، شملت ما يزيد على 227.45 مليون سهم عبر 18488 صفقات.

وجاء ارتفاع المؤشر محصلة لارتفاع أسهم 43 شركة، مقابل انخفاض أسهم 30 شركة وثبات أسهم 46 شركة.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 115.83 مليون درهم، وتلاه سهم «بنك أبوظبي الأول» بقيمة 83.65 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بقيمة 82.47 مليون درهم، ويليه «الدار» بقيمة 78.49 مليون درهم.

وجاء سهم «ملتيبلاي» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 27.91 مليون سهم، وتلاه سهم «منازل» بتداول 25.26 مليون سهم، ثم «برجيل» بنحو 19.26 مليون سهم، وجاء «أدنوك للغاز» رابعاً بنحو 18.68 مليون سهم.

وشهد السوق ارتفاع عدد من الأسهم النشطة كان أبرزها «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 2% ليغلق عند 17.94 درهم، و«الدار» بنسبة 0.31% ليسجل 9.57 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 274.69 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 218.6 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 65 مليون درهم كمحصلة «شراء».

كما زادت تعاملات شراء المؤسسات المالية بشكل نسبي عن تعاملات البيع، حيث بلغت 609.63 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 558.21 مليون درهم لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 51.42 مليون درهم.

وربحت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق أمس نحو 5 مليارات درهم لتبلغ 3.151 تريليون درهم مقابل 3.146 تريليون درهم في اليوم السابق.



سوق دبي

أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع، أمس، بمقدار 40.78 نقطة وبنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 6166.38 نقطة بعد ارتفاع أسهم 37 شركة، مقابل انخفاض أسهم 10 شركات وثبات أسهم 8 شركات.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 484.66 مليون درهم، بعد التعامل على 161.113 مليون سهم، من خلال تنفيذ 11952صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 100مليون درهم، تلاها «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 54.45 مليون درهم، ثم «بنك دبي الإسلامي «بقيمة 53.63 مليون درهم.

فيما جاء «الاتحاد العقارية» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 26.92 مليون سهم، وتلاه «أملاك» بتداول 14.58 مليون سهم، ثم «طلبات» بتداول 13.48 مليون سهم.



الاستثمار

فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 219.94 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 245.45 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 25.51 مليون درهم كمحصلة «بيع».

وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «شراء» بمقدار 9 ملايين درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 333.38 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 324.3 مليون درهم.