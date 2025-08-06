النفط ينتعش من أدنى مستوى في 5 أسابيع

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، منتعشة من أدنى مستوى في خمسة أسابيع المسجل أمس، وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الهند.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 67.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 0119 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 65.44 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين بأكثر من دولار أمس الثلاثاء مسجلين أدنى مستوى في خمسة أسابيع عند التسوية ومتكبدين خسائر لرابع جلسة، بسبب المخاوف من فائض المعروض بفعل زيادة إنتاج أوبك+ المقررة في سبتمبر.



