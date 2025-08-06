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الذهب يهبط مع ترقب الأسواق قرار الاحتياطي الاتحادي

15% نمو الطلب على السبائك والعملات الذهبية في الإمارات
6 أغسطس 2025 08:41

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار قليلا، بينما أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تعيينات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي).
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3376.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0312 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا أمس الثلاثاء. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3431.10 دولار.
وانتعش الدولار من أدنى مستوى في أسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة، مما قلل من جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.82 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1313.94 دولار، وانخفض البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1164.15 دولار.

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المصدر: وكالات
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