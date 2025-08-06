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اقتصاد

الإمارات تستعرض جهودها لدعم تحول الطاقة خلال اجتماعات G20 بجنوب أفريقيا

الإمارات تستعرض جهودها لدعم تحول الطاقة خلال اجتماعات G20 بجنوب أفريقيا
6 أغسطس 2025 14:31

شاركت دولة الإمارات ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية في الاجتماع الثالث لمجموعة عمل التحول في قطاع الطاقة ضمن مجموعة العشرين "G20 ETWG"، الذي عُقد في جمهورية جنوب أفريقيا.

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وتأتي المشاركة في إطار جهود دولة الإمارات العالمية لدعم تحول الطاقة، وتنفيذ مخرجات "اتفاق الإمارات التاريخي" الصادر عن مؤتمر الأطراف "COP28" وتعزيز التزام الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
واستعرضت الوزارة خلال الاجتماعات أبرز إنجازات دولة الإمارات في تسريع التحول في قطاع الطاقة، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير مزيج متوازن من المصادر النظيفة والآمنة، بما يسهم في ضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.
كما شاركت في الجلسة الجانبية المشتركة بين المبادرة الوزارية للطاقة النظيفة "CEM" والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحت عنوان "الطاقة النووية من أجل أفريقيا"، حيث تم تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تطوير برنامج سلمي وآمن للطاقة النووية، بوصفه نموذجاً يُحتذى به في دعم الدول النامية وتمكين مسارات التحول العادل في قطاع الطاقة.
وفي جلسة كفاءة الطاقة، أبرزت الوزارة المبادرات والتشريعات الوطنية التي تهدف إلى مضاعفة معدلات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وذلك انسجاماً مع أهداف تحالف كفاءة الطاقة العالمي الذي أطلقته دولة الإمارات.
وتأكيداً على التزامها بدفع الجهود العالمية نحو مستقبل أكثر استدامة، أطلقت دولة الإمارات تحالف كفاءة الطاقة العالمي، بهدف تسريع وتيرة تبنّي حلول كفاءة الطاقة على المستوى الدولي، من خلال تبادل أفضل الممارسات، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم الدول في تطوير سياسات وتشريعات فاعلة لتحسين كفاءة الاستهلاك.

المصدر: وام
وزارة الطاقة والبنية التحتية
جنوب أفريقيا
الإمارات
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