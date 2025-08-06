"العربي المتحد" يجمع 1.031 مليار درهم من خلال إصدار حقوق الأولوية

أعلن البنك العربي المتحد المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية نجاحه في جمع 1.031 مليار درهم من خلال عملية إصدار حقوق الأولوية التي اختتمت في 29 يوليو الماضي وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.

وأسفرت العملية عن رفع رأس المال المصدر والمدفوع للبنك من 2.062 مليار درهم إلى 3.093 مليار درهم من خلال إصدار أسهم جديدة بسعر إصدار قدره درهم واحد للسهم.

وشهدت عملية الاكتتاب إقبالاً واسعاً من قبل المساهمين، ما يعكس ثقتهم في أداء البنك واستراتيجيته للتحول والنمو المستدام، ويعتزم البنك العربي المتحد توظيف صافي العائدات الناتجة عن الاكتتاب لتعزيز قاعدة رأس المال ودعم نمو أعماله المستقبلية.

وأكد الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد، أن النجاح الذي تحقق في إصدار حقوق الأولوية يجسد ثقة المساهمين ومتانة المركز المالي للبنك، موضحا أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة جديدة في مسيرة البنك نحو تحقيق مزيد من النمو وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.

وتوجه بالشكر والتقدير إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وجميع الشركاء على تعاونهم ودعمهم الذي كان له دور محوري في إنجاح هذه العملية.

من جانبه، أوضح شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد، أن نجاح عملية إصدار حقوق الأولوية يعكس ثقة المساهمين بخطط البنك المستقبلية، مؤكداً أن رأس المال الإضافي سيدعم المرحلة المقبلة من استراتيجية البنك ويُعزز جاهزيته لتلبية المتطلبات التنظيمية وتطلعات العملاء وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين.

وسجل البنك العربي المتحد صافي أرباح بلغ 208 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 50% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 24% ليصل إلى 374 مليون درهم.