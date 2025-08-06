3 مليارات درهم إيرادات «دبي لصناعات الطيران» خلال النصف الأول

دبي (الاتحاد)

ارتفعت إيرادات «دبي لصناعات الطيران» 24% لتصل إلى 843.6 مليون دولار «ما يعادل 3.09 مليار درهم» خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ679.2 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي، فيما قفزت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 228% لتصل إلى 506.8 مليون دولار، مقابل 154.3 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024.

وسجلت الشركة تحسناً في مؤشرات الربحية، حيث ارتفع هامش الربح المعدل قبل الضرائب إلى 25.7%، وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية قبل الضرائب 13.3%.

وأوضح التقرير المالي أن التدفق النقدي التشغيلي بلغ 659 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما ارتفع إجمالي الأصول إلى نحو 16 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقارنة بنحو 13 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024، وذلك في أعقاب استحواذ الشركة على «نورديك أفييشن كابيتال- NAC» في مايو الماضي، بقيمة 2 مليار دولار.

وأسهم هذا الاستحواذ في توسيع محفظة طائرات «دبي لصناعات الطيران» لتصل إلى نحو 750 طائرة، شاملة الطائرات المملوكة والمدارة وتلك قيد الطلب، ما يمثل نمواً بنسبة تقارب 50%.

كما بلغ عدد الطائرات المستحوذ عليها 236 طائرة، بينما بلغ عدد الطائرات المباعة 35 طائرة.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، إن الشركة تمكّنت من إتمام دمج الوظائف التشغيلية الأمامية بالكامل، وتعمل حالياً على استكمال دمج الأنظمة والوظائف المساندة، متوقعاً الانتهاء من ذلك مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري.