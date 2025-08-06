الأربعاء 6 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

3 مليارات درهم إيرادات «دبي لصناعات الطيران» خلال النصف الأول

3 مليارات درهم إيرادات «دبي لصناعات الطيران» خلال النصف الأول
6 أغسطس 2025 19:41

دبي (الاتحاد)
ارتفعت إيرادات «دبي لصناعات الطيران» 24% لتصل إلى 843.6 مليون دولار «ما يعادل 3.09 مليار درهم» خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ679.2 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي، فيما قفزت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 228% لتصل إلى 506.8 مليون دولار، مقابل 154.3 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024.
وسجلت الشركة تحسناً في مؤشرات الربحية، حيث ارتفع هامش الربح المعدل قبل الضرائب إلى 25.7%، وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية قبل الضرائب 13.3%.
وأوضح التقرير المالي أن التدفق النقدي التشغيلي بلغ 659 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما ارتفع إجمالي الأصول إلى نحو 16 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقارنة بنحو 13 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024، وذلك في أعقاب استحواذ الشركة على «نورديك أفييشن كابيتال- NAC» في مايو الماضي، بقيمة 2 مليار دولار.
وأسهم هذا الاستحواذ في توسيع محفظة طائرات «دبي لصناعات الطيران» لتصل إلى نحو 750 طائرة، شاملة الطائرات المملوكة والمدارة وتلك قيد الطلب، ما يمثل نمواً بنسبة تقارب 50%.
كما بلغ عدد الطائرات المستحوذ عليها 236 طائرة، بينما بلغ عدد الطائرات المباعة 35 طائرة.
وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، إن الشركة تمكّنت من إتمام دمج الوظائف التشغيلية الأمامية بالكامل، وتعمل حالياً على استكمال دمج الأنظمة والوظائف المساندة، متوقعاً الانتهاء من ذلك مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

 

 

 

 

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يلتقي منصور بن زايد ويبحثان سبل تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات
أسطورة فرايبورج لا يعرف التأقلم مع الحياة!
آخر الأخبار
محمد بن راشد يلتقي منصور بن زايد ويبحثان سبل تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي منصور بن زايد ويبحثان سبل تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات
اليوم 20:00
أسطورة فرايبورج لا يعرف التأقلم مع الحياة!
الرياضة
أسطورة فرايبورج لا يعرف التأقلم مع الحياة!
اليوم 19:51
تصاعد الدخان من حريق غابات في تاريفا جنوب إسبانيا (وكالات)
الأخبار العالمية
إسبانيا: إجلاء سياح بعد اتساع رقعة حريق غابات جنوب البلاد
اليوم 19:50
الحكم الشهير في ألمانيا يعتزل «الصافرة»!
الرياضة
الحكم الشهير في ألمانيا يعتزل «الصافرة»!
اليوم 19:49
30 ألف طلب ترخيص بناء في دبي خلال النصف الأول
اقتصاد
30 ألف طلب ترخيص بناء في دبي خلال النصف الأول
اليوم 19:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©