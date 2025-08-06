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3080 رخصة بناء جديدة في عجمان خلال النصف الأول

3080 رخصة بناء جديدة في عجمان خلال النصف الأول
6 أغسطس 2025 19:42

عجمان (الاتحاد)
أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن إصدار 3080 رخصة بناء جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، مسجلة زيادة قياسية تجاوزت 300% مقارنة بالفترة ذاتها من الأعوام السابقة، وتأتي هذه القفزة القياسية في إطار توجهات رؤية عجمان 2030 الرامية إلى خلق بيئة حضارية، تعزز جاذبية الإمارة وجودة الحياة فيها، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي المتمثل في إدارة عمرانية حضرية شاملة.

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وأكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، أن هذه القفزة اللافتة في عدد الرخص الصادرة تعكس مكانة عجمان كوجهة مثالية للعيش، بفضل بيئتها الداعمة للاستقرار والاستثمار، وتسهيلات البنية التحتية، والخدمات الرقمية المتطورة، والتي تسهم في تعزيز استدامة قطاع البناء والتشييد في الإمارة.
وأشار المهيري إلى أن الدائرة تعمل على تسهيل إجراءات البناء، وتسريع العمليات عبر الأنظمة الحديثة والربط الذكي مع الجهات المعنية، مما أسهم في تقليص مدة إصدار الرخص وتحسين تجربة المتعاملين.
وثمّن جهود الكفاءات المؤهلة في إدارة المباني، موضحاً أن هذا الإنجاز يعكس فعالية الخطط التشغيلية للدائرة وقدرتها على مواكبة التوسع العمراني الذي تشهده الإمارة.
وقال المهيري إنّ الزيادة القياسية في عدد رخص البناء الجديدة تعكس تنامي الحركة العمرانية في الإمارة، وتجسّد ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، بما يتماشى مع تطلعات السكان. وأوضح أنّ هذه المؤشرات الإيجابية تأتي بالتوازي مع تحسينات نوعية في كفاءة عمليات المدينة، ونجاح السياسات التخطيطية، وقدرتها على الاستجابة لكافة المتغيرات، بما يحقق التوازن بين النمو الحضري والاستدامة، ويعكس جاهزية البنية التحتية لاستيعاب التوسع العمراني المتسارع.

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