30 ألف طلب ترخيص بناء في دبي خلال النصف الأول

دبي (الاتحاد)

أعلنت بلدية دبي تحقيق نتائج مميزة في قطاع البناء والتشييد، حيث تجاوزت طلبات تراخيص البناء خلال النصف الأول من عام 2025 حاجز الـ 30 ألف معاملة، بنسبة زيادة تفوق 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت مساحات البناء الجديد والإضافات المرخصة أكثر من 5.5 مليون متر مربع، وأصبحت جاهزة للتنفيذ، في وقت سجل فيه شهر يوليو رقماً قياسياً بأكثر من مليون متر مربع من المساحات الجديدة المرخصة.

وتوزعت نسب المساحات المرخصة خلال النصف الأول من 2025 لتسجل المشروعات التجارية والاستثمارية متعددة الطوابق 45% من المساحات المرخصة، مما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال، والفرص الاستثمارية بالإمارة. واستحوذت الفلل السكنية على 40% من إجمالي المساحات المرخصة، بواقع أكثر من 2 مليون متر مربع، بينما شكلت المباني الصناعية والعامة 15%.

وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: «إن هذه الإحصائيات تؤكد الموقع الريادي لدبي كواحدة من الوجهات العالمية الرائدة في قطاع البناء والتشييد الذي يشهد تنامياً ملحوظاً، يعكس النمو الاقتصادي المستدام للإمارة.

وتجسّد كذلك التزام بلدية دبي بتعزيز نمو قطاع البناء وتطويره ليكون أكثر ذكاءً واستدامةً عبر تسهيل الإجراءات بالتركيز على الابتكار والرقمنة، بما يضيف قوة دفع جديدة لمسيرة الإمارة نحو تعزيز جَودة الحياة، وتحقيق رؤيتها كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم».

وساهمت منصة البناء في دبي «Build in Dubai» الموحدة لتراخيص البناء في تسريع عمليات الترخيص، وتعزيز كفاءتها بشكل ملحوظ، كما ساهم دمج التقنيات الذكية مثل نظام نمذجة معلومات المباني «Building Information Model» ضمن عمليات التدقيق الآلي المسبق في رفع كفاءة الطلبات المُقدمة من المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات وتقليل الأخطاء والتكرار في تقديم المعاملات، ما ساعد المتعاملين على الاستفادة من الخدمات بسرعة ودقة فائقة.

وتلتزم بلدية دبي بأعلى معايير الجودة والابتكار في قطاع البناء، بما يشمل كود دبي للبناء، وتطبيق اشتراطات المباني الخضراء ومتطلبات أصحاب الهمم، كما تحرص على دعم المهندسين العاملين في المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات من خلال برامج تدريبية أسبوعية متخصصة، تقام في أكاديمية بلدية دبي، تركز على تدريب المهندسين الجدد للتعامل بفعالية مع منصة «البناء في دبي»، وأنظمة نمذجة معلومات المباني، بما يسهم في تعزيز كفاءة المشروعات، وتحقيق الأهداف التنموية للإمارة.