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اقتصاد

8.88 مليار درهم أرباح «إعمار العقارية» بنمو 30%

8.88 مليار درهم أرباح «إعمار العقارية» بنمو 30%
6 أغسطس 2025 20:17

دبي (الاتحاد)

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حققت شركة «إعمار العقارية» أرباحاً صافية بعد الضرائب خلال النصف الأول من عام 2025 بنحو 8.88 مليار درهم، مقارنة مع 6.83 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي، بنمو بنسبة 30%. 
وارتفع صافي الأرباح العائدة إلى مالكي الشركة بنسبة 33% إلى 7.08 مليار درهم، مقارنة مع 5.34 مليار درهم. 
وسجلت إعمار مبيعات عقارية بلغت نحو 46 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، بزيادة نسبتها 46% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة بذلك الأرقام القياسية السابقة، ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين وارتفاع الإقبال على مختلف مشاريع الشركة.
وارتفعت قيمة الإيرادات من المبيعات العقارية المتراكمة للمشاريع قيد الإنجاز إلى 146.3 مليار درهم حتى 30 يونيو 2025، بزيادة نسبتها 62% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، ما يبشر بنمو قوي في إيرادات الشركة في المستقبل. 
وبلغت إيرادات إعمار 19.8 مليار درهم، بنمو نسبته 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بالأداء القوي في قطاعات التطوير العقاري، والتجزئة، والضيافة، والعمليات الدولية. 

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