«أوبن إيه آي» تطلق نموذجين للذكاء الاصطناعي قابلين للتشغيل على الحواسيب

كاليفورنيا (وام)

أعلنت شركة «أوبن إيه آي» المطورة لمنصة الذكاء الاصطناعي «شات جي بي تي»، عن إطلاق نموذجين جديدين «مفتوحين» من الذكاء الاصطناعي يمكن تخصيصهما وتشغيلهما بحسب الطلب على جهاز كمبيوتر محمول، حسبما ذكرت الشركة أمس الثلاثاء.

وأضافت الشركة أنه يُطلق على النموذجين، وهما «جي بي تي- أو إس إس- 120بي» و«جي بي تي- أو إس إس- 20بي»، ما يسمى بـ«نماذج لغة مفتوحة الوزن»، والتي تسمح للمستخدمين بالوصول إلى معايير الذكاء الاصطناعي وتخصيصها.

وذكرت أن النموذجين الجديدين يمكن تشغيلهما محلياً على أجهزة الحواسيب المحمولة، ما يتيح للمطورين والشركات استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن بيئاتهم الخاصة وبشكل مستقل عن البنية التحتية السحابية.

ويتيح هذا النهج لمستخدمي الأعمال تخصيص قدرات النماذج بما يتماشى مع متطلبات محددة، بعيدًا عن النماذج المغلقة كما هو الحال في منصة «شات جي بي تي».وأوضحت أنه يمكن لهذين النموذجين، مثل أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تستخدم لتوليد النصوص، كتابة الشفرات والبحث عبر الإنترنت عند الطلب منهما.