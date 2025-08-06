«زايد الدولي» يحصد اعتماد المستوى الثالث من "الدولي للمطارات" في تجربة المتعاملين

أبوظبي (الاتحاد)

تعلن مطارات أبوظبي عن حصول مطار زايد الدولي على اعتماد المستوى الثالث، ضمن برنامج اعتماد تجربة المتعاملين الصادر عن المجلس الدولي للمطارات، ليسجّل بذلك إنجازاً نوعياً، يُمثّل محطة جديدة على طريق تحقيق تجارب ضيافة عالمية المستوى.

وكان المطار قد حصل على هذا الاعتماد في شهر يوليو الماضي من العام الجاري 2025، ويُعدّ هذا التقدّم إلى المستوى الثالث ترقية كبيرة بعد نجاح المطار في الحفاظ على الاعتمادين السابقين في المستويين الأول والثاني، ويعكس هذا الإنجاز التزام المطار في التركيز على الضيوف، ليظلّوا في صميم عملياته، كما أنه يُسلّط الضوء على التقدّم الذي يحرزه في ترسيخ تجربة المتعاملين في كافة مستويات المؤسسة.

ويأتي هذا الاعتماد بعد فترة من النمو المتواصل، حيث استقبل مطار زايد الدولي 15.5 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، بزيادة قدرها 13.2% مقارنة بالعام السابق، وذلك بعد تسجيل نمو بنسبة 28.1% في العام الماضي 2024، و44.5% في العام 2023. ومع تواصل النمو في أعداد المسافرين، تتطوّر طموحات تجربة المتعاملين في المطار بوتيرة متسارعة أيضاً، ليس فقط لتُواكب تطلعات قاعدة المسافرين العالمية المتزايدة، بل لتتجاوزها أيضاً.

وفي هذا الصدد، قالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: يمثل هذا التكريم من مجلس المطارات الدولي محطة بارزة في مسيرتنا، ونحن نواصل تحقيق النمو للربع السابع عشر على التوالي، مع تسجيلنا نتائج قوية في النصف الأول من العام الجاري 2025 وفي الوقت الذي نؤكد فيه على حرصنا للاستجابة للطلب المتزايد من خلال توسيع شبكتنا، سنظل ملتزمين تماماً بتقديم تجربة استثنائية لضيوفنا ويُؤكّد حصولنا على اعتماد المستوى الثالث قدرتنا على تحقيق التوازن بين النمو والتميّز في الخدمة، بما يضمن تطوّر تجربة عملائنا بالتوازي مع نمونا المستمر.

ويُعدّ برنامج اعتماد تجربة المتعاملين من المجلس الدولي للمطارات المبادرة العالمية الوحيدة من نوعها التي تُوفّر تقييماً شاملاً لكيفية تكامل تجربة المتعاملين ضمن عمليات المطارات. ويقيس هذا البرنامج مدى قدرة المطارات على فهم تجربة الضيوف ضمن استراتيجيتها العامة، والعمل على إدارتها بكفاءة، والحرص على ترسيخها بصورة متواصلة.

وحتى يتمكن من تحقيق المستوى الثالث، أطلق مطار زايد الدولي مجموعة من المبادرات المستهدفة التي نالت إشادة كبيرة من المجلس الدولي للمطارات. ومن أبرز هذه المبادرات إطلاق مجموعات تركيز مخصّصة للمسافرين، بهدف جمع الرؤى المعمّقة حول تطلعاتهم وأنماط سلوكياتهم والجوانب التي يفضلونها، وهي مبادرة وُصِفت من قبل المجلس ذاته بأنها «فعالة للغاية ونجحت في تحقيق نتائج ممتازة».

وعلاوة على ذلك، عمل المطار على تطبيق برنامج «مرافقة الضيوف»، الذي يتيح للموظفين تجربة الرحلة الكاملة في المطار من منظور المسافر، الأمر الذي ساعد في الحصول على فهم أعمق لاحتياجاتهم، كما أسهم مباشرةً في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

وعلى الصعيد الداخلي، فقد ركّز المطار على تعزيز مبدأ الشفافية من خلال النشر المنتظم لتقارير «صوت المتعامل»، والتي يتم تداولها بين الأقسام عبر منصة داخلية، وهي خطوة رآها المجلس مثالاً واضحاً على التواصل الفعال والالتزام المستمر بالتطوير.

وإلى جانب ذلك، عملت فرق مطارات أبوظبي على ضمان التناغم مع أصحاب المصلحة والشركاء في تقديم الخدمات، ما أدى إلى دمج تجربة المتعاملين ضمن منظومة تشغيلية أشمل. ويعكس هذا النموذج التعاوني تحوّلاً ملموساً من التخطيط الداخلي إلى التنفيذ المؤسسي الشامل، حيث أصبح الموظفون والشركاء والمسافرون جميعاً أطرافاً فاعلة في تشكيل تجربة الضيوف، ضمن ثقافة قائمة على التفكير المرتكز على المتعامل والانخراط اليومي في تحسين الخدمات.

ويمثّل هذا الاعتراف شهادة جديدة على التزام مطارات أبوظبي بالارتقاء بكل تفاصيل رحلة الضيف، وضمان أن يستند كل ابتكار أو مبادرة أو شراكة إلى أسس من التميز في الخدمة.