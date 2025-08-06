5.09 مليار درهم أرباح أدنوك للغاز في الربع الثاني من 2025

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أدنوك للغاز»، تحقيق أعلى صافي دخل ربع سنوي على الإطلاق، خلال الربع الثاني من العام 2025، بلغ 5.09 مليار درهم، بزيادة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 8.29 مليار درهم.

ووافق مجلس إدارة «أدنوك للغاز» على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 6.581 مليار درهم، على أن يتم صرفها في شهر سبتمبر.

ووفقاً لتقرير البيانات المالية للشركة بلغ صافي الدخل خلال النصف الأول من العام الجاري 9.74 مليار درهم بنمو 12% مقارنة مع 8.7 مليار درهم، فيما بلغت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري 44.36 مليار درهم، مقابل 44.25 مليار درهم للفترة ذاتها من 2024.

وأفادت الشركة في بيان لها أن مواصلة تقديم خدماتها وتلبية احتياجات العملاء المحليين بموجب عقود طويلة الأجل توفر أسعاراً تنافسية وهوامش ربح مُحسنة.

كما نجحت «أدنوك للغاز» في الاستفادة من فرص تجارية لبيع كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال بأسعار مجزية في السوق المحلي أو عبر التصدير خارج الدولة. وتؤكد هذه النتائج مرونة محفظة منتجات الشركة وتنوعها وقدرتها على التكيف مع تغيرات أسعار الطاقة.

وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: حققت «أدنوك للغاز» على صافي دخل في تاريخ الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مدعوماً بأدائها القوي في مجال مبيعات الغاز في السوق المحلي والتحسين المستمر في الكفاءة التشغيلية.

ويؤكد هذا الأداء التقدم المستمر الذي تحققه الشركة نحو تحقيق هدفها المتمثل في زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 40% بحلول عام 2029 تماشياً مع الاستراتيجية المُحدثة التي تم الإعلان عنها في نوفمبر الماضي وبفضل التدفقات النقدية القوية وهوامش الربحية المستقرة، تواصل «أدنوك للغاز» ترسيخ مكانتها لتحقيق نمو طويل الأمد، وتقديم عوائد مجزية، مدعومة بمرونة نموذج أعمالها».

ورفعت «أدنوك للغاز» نفقاتها الرأسمالية بنسبة 49% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025. كما حققت تقدماً كبيراً في تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية، بما في ذلك اتخاذ «قرار الاستثمار النهائي» وترسية عقود بقيمة 18.36 مليار درهم للمرحلة الأولى من «مشروع تطوير الغاز الغني»، مما يرفع إجمالي المصاريف الرأسمالية التي التزمت بها الشركة إلى 73.45 مليار درهم.

ومن المتوقع أن تنفذ «أدنوك للغاز» خلال المدى القريب والمتوسط عدداً من المشاريع الاستراتيجية، تشمل المرحلة الثانية من مشروع توسعة وتطوير الغاز المتكامل (IGDE-2)، ومشروع التوسعة الاستراتيجي «ميرام» لتسريع استرداد وتسييل الإيثان، بالإضافة إلى اتخاذ «قرار الاستثمار النهائي» للمرحلتين المتبقيتين من «مشروع تطوير الغاز الغني».

وتواصل الشركة تنفيذ عدداً من مشاريع النمو، من بينها مشروع الغاز الطبيعي المسال في الرويس، بهدف تعزيز حصتها في سوق الغاز الطبيعي المسال المتنامي، حيث يمثل هذا المورد الحيوي عنصراً متنامياً يضيف قيمة متزايدة إلى محفظة منتجات الشركة. وستساهم مشاريع النمو في تعزيز محفظة منتجات «أدنوك للغاز» مما يوفّر مصادر إيرادات إضافية وهوامش ربح مُحسنة.

يذكر أن «أدنوك للغاز» شهدت تدفقات رأسمالية صافية كبيرة بلغت 1.83 مليار درهم، وذلك عقب إدراجها في مؤشر «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة» خلال شهر يونيو الماضي. وتواصل الشركة مساعيها للانضمام إلى مؤشر «فاينانشال تايمز للأوراق المالية» (FTSE)، والمتوقع إدراجها فيه في شهر سبتمبر من العام الجاري.

ومن المتوقع أن يساهم هذا الإدراج في استقطاب تدفقات نقدية إضافية تتجاوز735 مليون درهم وفقاً لتقديرات السوق، مما يعزز من مكانة الشركة الاستثمارية على الصعيد العالمي، ويدعم تنويع قاعدة المستثمرين، فضلاً عن زيادة مستويات السيولة وحجم التداول في أسهمها.وتواصل «أدنوك للغاز» تعزيز الاستفادة من أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة من خلال إطلاق «MEERAi»، أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير. وتُعد «MEERAi» أحدث إضافة إلى مجموعة «وكلاء الذكاء الاصطناعي» التي يجري تطبيقها عبر سلسلة القيمة التابعة لـ«أدنوك»، حيث تم تطويرها خصيصاً لدعم الإدارة التنفيذية عبر تقديم رؤى فورية قائمة على البيانات، تُمكّن مجلس الإدارة من اتخاذ قرارات مدروسة بشكل أسرع وأكثر دقة.