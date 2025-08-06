الرئيس التنفيذي للشركة لـ«الاتحاد»: 6.1% عائد نقدي لمساهمي «بروج» من توزيعات الأرباح في 2025

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تعتزم شركة «بروج» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة توزيعات الأرباح لعام 2025 إلى 16.2 فلس للسهم الواحد، بحيث تُشكل هذه الزيادة، الحد الأدنى المستهدف للتوزيعات حتى عام 2030 تحت مظلة «مجموعة بروج الدولية»، حسب هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»، والذي أكد لـ«الاتحاد» أن «بروج» تتمتع بمرونة مالية عالية وتدفقات نقدية قوية وهيكل رأسمال متوازن، مكنها من زيادة توزيعات الأرباح بحيث يستفيد مساهمو «بروج» من عائد نقدي يقارب 6.1%، وهو واحد من أعلى العوائد في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأشار السويدي إلى أن «بروج» أعلنت عن عزمها توزيع أرباح مرحلية للنصف الأول من عام 2025 بما يعادل 8.1 فلس للسهم الواحد في شهر سبتمبر المقبل بعد موافقة الجمعية العمومية التي ستعقد في 29 أغسطس 2025، منوهاً بأنه في إطار التزام الشركة بتعزيز القيمة للمساهمين، تواصل «بروج» تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم، حيث أعادت شراء 125 مليون سهم حتى نهاية الربع الثاني، وهذا بحد ذاته رسالة واضحة على ثقتنا بمكانة «بروج» اليوم وآفاق نموها المستقبلية.



توقعات الأداء

وعن توقعاته لأداء «بروج» خلال النصف الثاني من عام 2025، قال السويدي، إن النصف الثاني من العام يشكل فرصة لترسيخ مكانة «بروج»، ومواصلة النمو وتحقيق إنجازات نوعية تدعم أهداف الشركة المستقبلية، منوهاً بأن رؤية الشركة واضحة، وحققنا الكثير من الزخم، بما يدعم تقدمنا بثقة نحو تحقيق قيمة مستدامة تواكب تطلعات المساهمين وتُرسّخ موقع «بروج» كشركة عالمية رائدة.

ويرى السويدي، أن النمو المستقبلي لا يقتصر على التوسّع في أحجام الإنتاج فحسب، بل هو فرصة لإعادة تعريف القيمة من خلال الابتكار والتميز، ولهذا، تواصل الشركة تطوير الأعمال عبر مسارات متوازية تجمع بين التقدّم التشغيلي والابتكار في المنتجات.

وأوضح أنه من جهة، نُحقق مكاسب ملموسة على مستوى الكفاءة من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تُسهم في تحسين الهوامش وتعزيز الأداء، ومن جهة أخرى، نُركّز على توسيع محفظة منتجاتنا المتخصصة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتغليف المطوّر.

وأشار إلى توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع «مبادلة بايو» لاستكشاف توريد مواد البولي أوليفين للأجهزة الطبية وتغليف المنتجات الدوائية، في إطار دعم مبادرة «اصنع في الإمارات».

ولفت إلى أن «بروج» طرحت أول حلولها الطبية المصنعة محلياً، وتتجه نحو توسيع هذه الفئة بمنتجات إضافية هذا العام.

وتابع: أما في مجال التغليف، فنقود جهود الاقتصاد الدائري من خلال حلول قابلة لإعادة التدوير بالكامل، تجمع بين خفة الوزن وخفض الانبعاثات، منبهاً أنه مع تطوير مجمع «بروج 4»، أحد أبرز أصول الشركة الاستراتيجية، وبالاستفادة من الأصول الحالية عالية الكفاءة والطلب القوي في الأسواق، نحن في موقع قوي لمواصلة تحقيق نمو مستدام ومدروس يواكب تطلعاتنا طويلة المدى.



استكمال الصيانة الدورية لـ «بروج 3»

قال هزيم السويدي، إن أعمال الصيانة الدورية في مصنع «بروج 3» شكلت إنجازاً خلال الربع الثاني، يعكس كفاءة التخطيط والتنفيذ، فقد كانت هذه العملية الأكبر والأعقد للشركة حتى اليوم، ونجحنا في استكمالها بأمان وضمن الميزانية، وقبل الموعد المحدد بثمانية أيام، مع تقليص مدة التنفيذ بنسبة 15 %.

وأوضح أن أهمية أعمال الصيانة التي تُنفّذ كل ستّ سنوات، تكمن في الحفاظ على كفاءة أداء الأصول عالمية المستوى، ما يتيح لـ«بروج» مواصلة تحقيق مستويات إنتاج مرتفعة، والحفاظ على استقرار الهوامش، وإطالة العمر التشغيلي للمرافق، بما يدعم استدامة الأداء على المدى الطويل.

وقال السويدي، إن «بروج» نجحت في الحفاظ على علاواتها السعرية القوية رغم الضغوط العالمية على أسواق البولي أوليفين، حيث تمكنت خلال الربع الثاني، من تحقيق علاوة سعرية بلغت 914 درهماً «249 دولاراً» للطن للبولي إيثيلين، و518 درهماً «141 دولاراً» للطن للبولي بروبيلين، وهي مستويات تفوق مؤشرات السوق، مبيناً أن ما ساعد الشركة في ذلك هو تنوع منتجاتها، إلى جانب مرونتها في إعادة توجيه المبيعات نحو الأسواق ذات الأسس القوية والهوامش الربحية المجزية، حيث تحرص على اعتماد نهج استباقي يركّز على الأسواق الأكثر ربحية، واستمرار تحقيق هذه العلاوات ما يؤكّد فعالية هذا النهج.

ووفقاً للرئيس التنفيذي لشركة «بروج» ، شكلت محفظة المنتجات المتخصصة والنهج الدقيق في تخصيص أحجام المبيعات للأسواق، عاملين أساسيين في دعم هوامش الربح والحفاظ على قوة العلاوات السعرية، حيث استمر زخم الطلب من القطاعات عالية القيمة، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والطاقة، والتي شكّلت 41 % من إجمالي حجم المبيعات خلال الربع الثاني، مشيراً إلى أنه من خلال توجيه المنتجات إلى الأسواق والمناطق التي تتميّز بعوائد أعلى، تمكّنا من تعزيز مرونتنا التجارية، والحفاظ على الربحية، حتى في ظل التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية.



توسع وابتكار

وفيما يخص مراحل تنفيذ مشروع مجمع «بروج 4»، أفاد السويدي، بأن مشروع «بروج 4» سيضيف 1.4 مليون طن من الطاقة الإنتاجية السنوية.

وأضاف أن ما يميّز هذا المشروع التقنيات المتقدمة التي يقوم عليها، فمن خلال اعتماد تقنية «Borstar» من الجيل الثالث، سنتمكن من تقديم حلول متقدمة تلبي متطلبات الأسواق المستقبلية وتُعزز مكانتنا في قطاعات النمو عالية القيمة.

وأكد أن «بروج 4» يُعد أحد أبرز الأصول الاستراتيجية ضمن «مجموعة بروج الدولية المقترحة، ومن المقرر نقل ملكيته إليها بسعر التكلفة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية، بما يعزّز القيمة طويلة الأجل.

وخلال حديثه قال السويدي، إن «بروج» لا تنظر إلى التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي كخيار تقني فحسب، بل تعتبره مساراً استراتيجياً لتعزيز الأداء والكفاءة وتحقيق القيمة.



قيمة مضافة

أشارهزيم سلطان السويدي إلى أنه منذ بداية العام، تمكنت «بروج» عبر برنامجها للذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي والتكنولوجيا من تحقيق قيمة مضافة تجاوزت 1.13 مليار درهم، وتتقدم بخطوات ثابتة نحو تحقيق هدفها السنوي البالغ 2.11 مليار درهم.

وأكد على قدرة «بروج» على تحويل التكنولوجيا إلى نتائج ملموسة وحلول عملية، بدءاً من تطوير أول غرفة تحكّم مدعومة بالذكاء الاصطناعي في قطاع البتروكيماويات بالتعاون مع «هانيويل»، وصولاً إلى استخدام أداة «MEERAi» الجديدة لشركة «أدنوك».