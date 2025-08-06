186 مليار درهم حجم الإنفاق السياحي لسكان الإمارات

رشا طبيلة (أبوظبي)

يُنفق سكان الإمارات نحو 186 مليار درهم على السياحة والسفر داخل وخارج الدولة، بحسب تحليل لبيانات مجلس السفر والسياحة العالمي، الذي توقع أن يصل إنفاق سكان الإمارات على السفر للخارج العام الحالي إلى 125.5 مليار درهم، بينما يُنفقون 60 مليار درهم على السياحة الداخلية في الدولة.

وسجل متوسط نمو إنفاق سكان الإمارات على السياحة الداخلية داخل الدولة 12.5 % منذ العام 2021 وحتى العام الحالي، ومن المتوقع أن يصل إلى 60 مليار درهم العام الحالي بنمو 4.2 %، وسط تقديرات ليصل إلى 73.3 مليار درهم بحلول 2035.

وتفصيلاً، سجل الإنفاق على السياحة الداخلية من السوق المحلي العام 2021 نحو 38.5 مليار درهم، ويرتفع إلى 52 مليار درهم في 2022 بنمو 35%، و56.2 مليار درهم في 2023 بنمو 8%، و57.6 مليار درهم في 2024 بنمو 2.4%.

وفي المقابل، سجل متوسط نمو إنفاق سكان الإمارات على السفر للخارج 4.7% بين الأعوام 2021 حتى 2025، لتشير تقديرات المجلس إلى أن الإنفاق على السفر سيصل إلى 125.5 مليار درهم، بنمو 4.9% مقارنة بالعام 2024 حيث سجل 119.7 مليار درهم.

وأشارت بيانات المجلس إلى أن إنفاق سكان الدولة على السفر للخارج شهد نمواً سنوياً منذ العام 2021، حيث سجل العام 2021 نحو 104.6 مليار درهم، ليرتفع إلى 111.5 مليار درهم في 2022 بنمو 6.6%، ثم يصعد إلى 117 مليار درهم في 2023 بنمو 4.9%، ويرتفع إلى 119.7 مليار درهم في 2024، مع تقديرات المجلس ليسجل 125.5 مليار درهم العام الحالي، على أن يستمر في النمو ليصل إلى 142.1 مليار درهم بحلول العام 2035.

وترتفع مساهمة القطاع بالاقتصاد الوطني الإماراتي إلى 267.5 مليار درهم العام 2025، بنمو 4% مقارنة بالعام الماضي، ليمثل ما نسبته 13% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، وبذلك تبلغ حصة الإمارات بمساهمة قطاع السفر والسياحة بالناتج المحلي الإجمالي بالشرق الأوسط 20.5%.

وتستقبل الإمارات العام الحالي 29 مليون سائح دولي ممن أمضوا ليلة أو أكثر، مقارنة مع 26 مليون سائح العام الماضي، بنمو 11.5%، بحسب توقعات بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي.

ومن المتوقع أن يصل إنفاق الزوّار الدوليين في الإمارات، إلى مستوى قياسي قدره 228.5 مليار درهم في عام 2025، بزيادة 37% عن ذروته السابقة في عام 2019، وبنمو 5% مقارنة بإنفاق الزوار الدوليين العام الماضي، بحسب بيانات المجلس.