الذهب يرتفع بفضل تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الخميس، بفضل تراجع الدولار على خلفية تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل، بينما يترقب المتعاملون ترشيحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمجلس محافظي البنك المركزي.



بحلول الساعة 0057 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3372.97 دولار للأوقية. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3442.20 دولار.



بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.83 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1336.74 دولار، وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1139.98 دولار.