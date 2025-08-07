الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

مجلس إدارة «الشارقة القابضة» يستعرض العمليات التشغيلية ويبحث تعزيز الاستدامة

مجلس إدارة «الشارقة القابضة» يستعرض العمليات التشغيلية ويبحث تعزيز الاستدامة
7 أغسطس 2025 19:39

الشارقة (الاتحاد)
استعرض مجلس إدارة شركة الشارقة القابضة اجتماعه الثاني لعام 2025 العمليات التشغيلية الجارية، والبيانات المالية، والتوجهات الاستراتيجية المستقبلية، بهدف تحقيق نمو مستدام في المشاريع العقارية والتجارية التي تطورها الشركة، ضمن سلسلة «متاجر» والمشروع السكني المتكامل «الزاهية».

وأكد وليد الصايغ، رئيس مجلس الإدارة، خلال الاجتماع أهمية الشراكة مع مجموعة ماجد الفطيم في تطوير نماذج أعمال مبتكرة تعزز من تنافسية المشاريع وتواكب تطلعات إمارة الشارقة في التنمية الاقتصادية المستدامة، مضيفاً أن التعاون الاستراتيجي بين الطرفين يسهم في تبادل الخبرات ورفع كفاءة الأداء.
من جانبه، أوضح وليد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة القابضة، أن الشركة تضع الإنسان في صميم كل مشروع، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في ترسيخ جودة الحياة كمحور رئيس للتنمية، مشيراً إلى التزام الشركة بتوفير بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المجتمع.
وناقش الاجتماع أبرز مستجدات المشاريع الحالية، والتحديات التشغيلية، والخطط التطويرية للمرحلة المقبلة، إلى جانب تقييم مؤشرات الأداء الرئيسة، واعتماد عدد من التوصيات الهادفة إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين.
ويعد «الزاهية» أحد المشاريع البارزة لشركة الشارقة القابضة، حيث يضم نحو 3,700 وحدة سكنية صُمّمت وفق أعلى معايير الاستدامة البيئية، وهو أول مشروع سكني في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط يحصل على شهادة «بريام» العالمية للمجمعات السكنية.

