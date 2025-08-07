الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مصرف عجمان» و«أمبيبار» يوقعان شراكة استراتيجية في مجال الاستدامة

مصرف عجمان» و«أمبيبار» يوقعان شراكة استراتيجية في مجال الاستدامة
7 أغسطس 2025 19:43

عجمان (الاتحاد)
وقّع مصرف عجمان، أحد أبرز المصارف الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة في دولة الإمارات، شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع شركة «أمبيبار الشرق الأوسط»، الشركة المتعددة الجنسيات والرائدة عالمياً في الحلول البيئية. 
ويمثل هذا الاتفاق خطوة محورية في تعزيز التزام المصرف بالحياد الكربوني واستراتيجيته للتمويل المستدام.وتتجاوز هذه الشراكة إطار التعاون التقليدي، حيث تعكس رؤية مشتركة تهدف إلى تسريع العمل المناخي من خلال الدمج بين الابتكار والخبرة البيئية والنهج المصرفي المرتكز على القيم وسيسعى الجانبان إلى استكشاف فرص دمج حلول الكربون والخدمات البيئية والمنتجات المالية الخضراء، بما يحقق أثراً مناخياً ملموساً ويوفر ميزة تنافسية مستدامة.
وسيعمل مصرف عجمان و«أمبيبار» على تطوير خريطة طريق شاملة للحد من انبعاثات النطاق 1 و2 و3 وتعويضها، اعتماداً على خبرة «أمبيبار» في محاسبة الكربون، وخطط التخفيض، وتقنيات التتبع المعتمدة على البلوك تشين، بما يضمن الشفافية والتوافق مع المعايير العالمية.
وستركز الشراكة على إطلاق حلول مصرفية خضراء مبتكرة وغير مسبوقة على مستوى المنطقة، مثل بطاقات ائتمان محايدة للكربون، وحسابات توفير خضراء، إلى جانب تمكين العملاء من تعويض انبعاثاتهم الكربونية مباشرة عبر أرصدة موثوقة تم التحقق منها، ناتجة عن مشاريع لحماية الغابات.
وسيتعاون الطرفان على استكشاف فرص تطوير إدارة النفايات، وتعزيز الامتثال البيئي، والعمل نحو الحصول على شهادة «صفر نفايات»، إلى جانب تحسين خدمات الاستجابة البيئية عبر شبكة فروع مصرف عجمان.
وسيعمل مركز التميز للاستدامة التابع لمصرف عجمان على تعزيز شراكته مع «أمبيبار» لتطوير قدراته في تمكين الشركات من مواءمة أعمالها مع متطلبات الاستدامة والحوكمة العالمية، من خلال تقديم حلول لخفض الانبعاثات، وتقديم تقارير ESG، وضمان الامتثال التنظيمي.

أخبار ذات صلة
«الاتحاد للشحن» تسيير 275 رحلة شحن جوي من وإلى مطار إيتشو هواهو خلال 24 شهراً
سيطرة إنجليزية على «القائمة المختصرة» لجائزة «أفضل لاعبة»
آخر الأخبار
«الاتحاد للشحن» تسيير 275 رحلة شحن جوي من وإلى مطار إيتشو هواهو خلال 24 شهراً
اقتصاد
«الاتحاد للشحن» تسيير 275 رحلة شحن جوي من وإلى مطار إيتشو هواهو خلال 24 شهراً
اليوم 20:03
سيطرة إنجليزية على «القائمة المختصرة» لجائزة «أفضل لاعبة»
الرياضة
سيطرة إنجليزية على «القائمة المختصرة» لجائزة «أفضل لاعبة»
اليوم 19:58
3.25 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال يوليو 2025
اقتصاد
3.25 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال يوليو 2025
اليوم 19:58
أستراليا تحقق فائضاً تجارياً خلال يونيو
اقتصاد
أستراليا تحقق فائضاً تجارياً خلال يونيو
اليوم 19:56
«المركزي الكوري»: تسجيل أعلى فائض للحساب الجاري خلال يونيو
اقتصاد
«المركزي الكوري»: تسجيل أعلى فائض للحساب الجاري خلال يونيو
اليوم 19:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©