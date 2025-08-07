شراكة بين «راكز» و«رانا» لتأسيس مجمع إريشا للتصنيع الذكي في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، شراكة استراتيجية، مع مجموعة «رانا» الهندية المتخصصة في مجال الإنشاءات، لإطلاق «مجمع إريشا للتصنيع الذكي» في إمارة رأس الخيمة في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاعي الصناعة والاستدامة في المنطقة.

وتمهد الشراكة الطريق لتوسيع عمليات شركة «إريشا إي موبيليتي» التابعة للمجموعة والمتخصصة في المركبات الكهربائية في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، مع دعم وتعزيز أعمالها القائمة في الهند.

وجرت مراسيم الشراكة متمثلة في توقيع اتفاقية عقد الإيجار خلال حفل رسمي تم تنظيمه في مركز كومباس للأعمال، بحضور كل من الدكتور دارشان رانا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شركة إريشا إي موبيليتي وإيان هانت رئيس قطاع تجربة المتعاملين براكز.

وسيضم مركز إريشا للتصنيع الذكي منشأة صناعية متطورة تمتد على مساحة تبلغ 15 مليون قدم مربع في منطقة الغيل الصناعية لدعم أكثر من 150 مشروعاً صناعياً، كما سيركز المركز على طرح تقنيات متقدمة تشمل إنتاج المركبات الكهربائية والهيدروجينية والطاقة المتجددة وتصنيع أشباه الموصلات.

وسيضم المشروع المتكامل والمتعدد الاستخدامات، مرافق صناعية وسكنية وتجارية وتعليمية وصحية ومالية بالإضافة إلى مراكز مجتمعية، علاوة على ذلك، سيوفر المشروع مستشفيات وكليات طبية ومراكز تسوق ومتاجر كبيرة ومستودعات ومكاتب ومراكز خدمات مجتمعية ومعاهد مالية.

وقال الدكتور دارشان، إن الهدف من المشروع هو بناء منظومة تصنيع مستدامة ومتطورة تقنيا، لافتا إلى أن مجمع إريشا للتصنيع الذكي، سيتصدر مشهد التحول في قطاع الطاقة الخضراء، ويدعم جهود دولة الإمارات في تحقيق الحياد الكربوني، ووضع أسس لمستقبل قائم على الابتكار والطاقة النظيف.

ومن جانبه قال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، إن إمارة رأس الخيمة تواصل ترسيخ مكانتها قاعدة خصبة للابتكار التكنولوجي والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أنه خلال العام الماضي شهدت المجموعة إقبالاً متزايداً من قبل مطورين عالميين من الصين وسنغافورة والهند.وأضاف أن مركز إريشا للتصنيع الذكي يجسّد التزام المجموعة بدعم المبادرات الطموحة التي تسهم في تنويع الاقتصاد، وترسيخ ريادة إمارة رأس الخيمة في مجال الطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم.

وأكد جلاد أن هذه المشاريع الضخمة تعكس مدى الثقة في منظومة العمل المتكاملة لدى «راكز» والتي تجمع بين البنية التحتية الحديثة والفعالية من حيث التكلفة وممارسة الأعمال ضمن بيئة تتسم بالمرونة. وتؤكد هذه الشراكة التزام الطرفين المشترك بدفع عجلة الاستدامة والابتكار والنمو الاقتصادي، حيث تتيح البنية التحتية عالمية المستوى في «راكز» منصة مثالية لتوسع «إريشا إي موبيليتي» عالميا، بما يعزز دور المجمع كمحفز للتقدم في دولة الإمارات وخارجها.