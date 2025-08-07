الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«المركزي الكوري»: تسجيل أعلى فائض للحساب الجاري خلال يونيو

«المركزي الكوري»: تسجيل أعلى فائض للحساب الجاري خلال يونيو
7 أغسطس 2025 19:55

سيؤول (وام)
 سجلت جمهورية كوريا أكبر فائض في الحساب الجاري على الإطلاق خلال شهر يونيو الماضي بفضل ارتفاع الصادرات، حيث بلغ 14.27 مليار دولار، ارتفاعاً من 10.14 مليار دولار في مايو الماضي، وفق ما أعلنه بنك كوريا المركزي، اليوم «الخميس».ويمثل هذا أعلى فائض شهري على الإطلاق وفائضاً للشهر السادس والعشرين على التوالي منذ مايو عام 2023.
وخلال النصف الأول من هذا العام، بلغ الفائض الإجمالي في الحساب الجاري 49.37 مليار دولار مقارنة مع 40.16 مليار دولار سجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وحقق حساب السلع فائضاً قدره 13.16 مليار دولار في يونيو، حيث ارتفعت صادرات كوريا بنسبة 2.3% على أساس سنوي إلى 60.37 مليار دولار، بينما زادت الواردات بنسبة 0.7% على أساس سنوي إلى 47.21 مليار دولار، ولكن حساب الخدمات سجل عجزاً قدره 2.53 مليار دولار في يونيو بسبب الطلب المتزايد على السفر إلى الخارج.
كما سجل حساب الدخل الأساسي، الذي يتتبع أجور العمال الأجانب ومدفوعات توزيعات الأرباح من الخارج وإيرادات الفوائد، فائضاً بقيمة 4.16 مليار دولار في يونيو، وفقاً لبيانات البنك.

 

