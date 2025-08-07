الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أستراليا تحقق فائضاً تجارياً خلال يونيو

أستراليا تحقق فائضاً تجارياً خلال يونيو
7 أغسطس 2025 19:56

كانبرا (وام)
أعلن مكتب الإحصاء الأسترالي، اليوم الخميس، تسجيل أستراليا فائضاً تجارياً بقيمة 5.365 مليار دولار أسترالي خلال يونيو الماضي.وكان محللون قد توقعوا وصول الفائض إلى 3.18 مليار دولار مقابل 1.604 مليار دولار خلال مايو 2025 وفقاً للبيانات المعدلة، و2.238 مليار دولار وفقاً للبيانات الأولية.
وزادت صادرات أستراليا خلال يونيو الماضي بنسبة 6% شهرياً إلى 44.318 مليار دولار أسترالي، بعد تراجع بنسبة 3% وفقاً للبيانات المعدلة.
في المقابل تراجعت واردات أستراليا بنسبة 3.1% بعد ارتفاعها بنسبة 3.3% وفقا للبيانات المعدلة وبنسبة 3.38% وفقاً للبيانات الأولية خلال مايو.

 

أخبار ذات صلة
«الاتحاد للشحن» تسيير 275 رحلة شحن جوي من وإلى مطار إيتشو هواهو خلال 24 شهراً
سيطرة إنجليزية على «القائمة المختصرة» لجائزة «أفضل لاعبة»
آخر الأخبار
«الاتحاد للشحن» تسيير 275 رحلة شحن جوي من وإلى مطار إيتشو هواهو خلال 24 شهراً
اقتصاد
«الاتحاد للشحن» تسيير 275 رحلة شحن جوي من وإلى مطار إيتشو هواهو خلال 24 شهراً
اليوم 20:03
سيطرة إنجليزية على «القائمة المختصرة» لجائزة «أفضل لاعبة»
الرياضة
سيطرة إنجليزية على «القائمة المختصرة» لجائزة «أفضل لاعبة»
اليوم 19:58
3.25 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال يوليو 2025
اقتصاد
3.25 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال يوليو 2025
اليوم 19:58
أستراليا تحقق فائضاً تجارياً خلال يونيو
اقتصاد
أستراليا تحقق فائضاً تجارياً خلال يونيو
اليوم 19:56
«المركزي الكوري»: تسجيل أعلى فائض للحساب الجاري خلال يونيو
اقتصاد
«المركزي الكوري»: تسجيل أعلى فائض للحساب الجاري خلال يونيو
اليوم 19:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©