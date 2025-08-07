أستراليا تحقق فائضاً تجارياً خلال يونيو

كانبرا (وام)

أعلن مكتب الإحصاء الأسترالي، اليوم الخميس، تسجيل أستراليا فائضاً تجارياً بقيمة 5.365 مليار دولار أسترالي خلال يونيو الماضي.وكان محللون قد توقعوا وصول الفائض إلى 3.18 مليار دولار مقابل 1.604 مليار دولار خلال مايو 2025 وفقاً للبيانات المعدلة، و2.238 مليار دولار وفقاً للبيانات الأولية.

وزادت صادرات أستراليا خلال يونيو الماضي بنسبة 6% شهرياً إلى 44.318 مليار دولار أسترالي، بعد تراجع بنسبة 3% وفقاً للبيانات المعدلة.

في المقابل تراجعت واردات أستراليا بنسبة 3.1% بعد ارتفاعها بنسبة 3.3% وفقا للبيانات المعدلة وبنسبة 3.38% وفقاً للبيانات الأولية خلال مايو.