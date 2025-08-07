«الاتحاد للشحن» تسيير 275 رحلة شحن جوي من وإلى مطار إيتشو هواهو خلال 24 شهراً

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران، عن احتفالها بمرور عامين على انطلاق عملياتها في مطار إيتشو هواهو، في إنجاز بارزٍ يعكس أهمية التعاون الاستراتيجي مع خطوط إس إف الجوية.

ونجحت الشركة في تسيير275 رحلة شحن جوي من وإلى مطار إيتشو هواهو خلال 24 شهراً.

وتبرز الاتحاد للشحن بصفتها أول شركة طيران دولية تطلق خدمات شحن تجارية منتظمة في المنطقة، وذلك منذ تحويل عملياتها المشتركة مع خطوط إس إف الجوية من ووهان إلى إيتشو في أغسطس 2023.

واستندت الشركة إلى هذا الإنجاز لتعزيز عملياتها في مطار إيتشو هواو، حيث أعلنت عن زيادة وتيرة العمليات إلى رحلتين أسبوعياً في شهر نوفمبر 2023، ثم إلى ثلاث رحلات في يوليو 2024، بما يتماشى مع زيادة مستوى الطلب وارتفاع زخم عمليات الشحن في المطار.

ومنذ شهر أغسطس 2023، قامت الاتحاد للشحن بتسيير رحلتيّ شحن تجاري أسبوعياً، إحداهما مع الاتحاد للطيران والثانية مع خطوط إس إف الجوية. وارتفعت وتيرة هذه العمليات اعتباراً من شهر أكتوبر في العام ذاته إلى أربع رحلات أسبوعياً، توزعت مناصفةً بين الاتحاد للطيران وخطوط إس إف الجوية. وبحلول شهر يوليو من عام 2024، توسعت خدمات الشحن الجوي للشركة لتصل إلى خمس رحلات أسبوعياً، تولّت الاتحاد للطيران تسيير اثنتين وخطوط إس إف الجوية ثلاث رحلات.

وعلى مدار العامين الماضيين، نجحت الاتحاد للشحن في تسيير 184 رحلة شحن جوي على متن طائراتٍ من طراز بوينج 777، عبر مطار إيتشو هواهو ومن خلال تعاون وثيق مع أسطول خطوط إس إف الجوية، عبر أكثر من 200 رحلة شحن عبر بوينج 747.

وواصلت الشركة تعزيز شبكة عمليات الشحن الخاصة بها بإضافة رحلة أسبوعية سادسة في يوليو 2024، ثم رحلة سابعة في عام 2025، مما أسهم في الارتقاء بمستويات الربط الجوي ومنحَ العملاء إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية الرئيسية بسرعة وفعالية أكبر.

كما شهدت خدمات الشحن المستأجرة التي تقدمها الشركة نمواً مطّرداً، حيث واصلت الاتحاد للشحن تسيير رحلة واحدة أسبوعياً على مدار عام 2024، ليرتفع عدد هذه الرحلات إلى ثلاث رحلات أسبوعياً خلال الفترة الممتدة بين يناير ويونيو من عام 2025، الأمر الذي أسهم في تعزيز حلول الخدمات اللوجستية المرنة والخدمات حسب الطلب.

وبدأ مطار إيتشو هواهو عملياته التشغيلية في عام 2022، ليصبح بذلك أول مركز مخصص للشحن الجوي في قارة آسيا، وقد أسهم في تمكين الاتحاد للشحن من تقديم خدمات تتميز بالاتساق والموثوقية. ومنذ عام 2023، شهد المطار نقل أكثر من 43,000 طن من الصادرات و690 طن من الواردات إلى أبوظبي، ما يعكس الدور الحيوي الذي يؤديه في منظومة الخدمات اللوجستية العالمية.

ويقع المطار في مقاطعة هوبي الصينية، مما يمنحه نطاق وصول محلي استثنائي، إلى جانب قدرات ربط جوي متزايدة مع المطارات في مختلف أنحاء العالم. ويضم المطار 135 موقفاً للطائرات، ومدرجين بطول 3,600 متر.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ستانيسلاس بران، الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن التجاري لدى الاتحاد للطيران: يعكس هذا الإنجاز الاستثنائي النجاح التشغيلي والقيمة الاستراتيجية التي تحققها شراكة الاتحاد للشحن مع مطار إيتشو هواهو وخطوط إس إف الجوية. لقد أسهم الدور البارز لمطار إيتشو بوصفه أول مركز مخصص للشحن الجوي في آسيا في تمكين الاتحاد للشحن من تحقيق مستويات غير مسبوقة من الكفاءة والوصول وقد تجلى ذلك بشكل خاص في التعامل مع الشحنات المستعجلة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والتقنيات المتقدمة، مما أسهم في تلبية الطلب المتزايد على هذه الشحنات بين الصين والشرق الأوسط. إنّ زيادة عدد رحلات الشحن الأسبوعية إلى سبع رحلات يُعزّز قدرة الاتحاد للشحن على تقديم حلول لوجستية موثوقة وعاجلة في مختلف مسارات التجارة العالمية الرئيسة.

ومن جانبه، قال لو جوي، رئيس مجلس إدارة شركة مطار هوبي الدولي اللوجستي المحدودة: إن الاتحاد للطيران أول شركة طيران عالمية تبدأ عملياتها في مطار إيتشو، فقد نقلت أكثر من 28,000 طن من بضائع الشحن منذ إطلاق مسار أبوظبي- إيتشو. وتشكّل هذه العمليات اليوم مساراً تجارياً متبادلاً وعالي الكفاءة يربط آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا، مما يعزز وتيرة نمو الاقتصاد الإقليمي ويدعم حركة التبادل التجاري بشكلٍ ملحوظ.