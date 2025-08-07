545 ألف مركبة استقبلها ميناء جبل علي خلال النصف الأول بنمو 28%

دبي (الاتحاد)

كشفت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، عن ساحة جديدة مساحتها ‎2.6‎ مليون قدم مربعة في المحطة 4 بميناء جبل علي، ما يعزز قدراتها اللوجستية في قطاع السيارات.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، تسهم هذه التوسعة في توفير سعة استيعابية تصل إلى 13 ألف مركبة ما يرفع السعة التخزينية الإجمالية للميناء إلى 75 ألف مركبة، ويعزز مكانة دبي كمركز محوري لتجارة السيارات في المنطقة.

وتشمل التوسعة رصيفاً بطول 800 متر قادراً على مناولة ما يصل إلى ثلاث سفن دحرجة في الوقت نفسه، ومن خلال نقل عمليات الدحرجة من «محطة الحاويات 1» إلى المنطقة الجديدة المخصّصة في «المحطة 4»، تعمل «دي بي ورلد» على تحسين توافر الأرصفة، وتسريع أوقات الاستجابة، وتوسيع مساحة الميناء لتلبية الطلب المتزايد من المتعاملين واستيعاب الشحنات المستقبلية.

وقال عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام ل «دي بي ورلد - دول مجلس التعاون الخليجي» إن دبي تركز على تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً لتجارة السيارات، ويُتيح هذا التوسع لمصنّعي السيارات والتجّار ومقدّمي الخدمات اللوجستية ربطاً أسرع وأكثر موثوقية بالأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وأفريقيا والمناطق الأخرى.

وقال شهاب الجسمي، نائب الرئيس الأول، الموانئ والمحطات، «دي بي ورلد- دول مجلس التعاون الخليجي» إن هذه التوسعة تمثل استثماراً إضافياً يهدف إلى تعزيز خدمة المتعاملين، إذ تم تصميم المساحة الأوسع، والخدمة الأسرع، والتوافر الموثوق للأرصفة بهدف دعم نموّ سلاسل توريد السيارات.

ويأتي توسّع الطاقة الاستيعابية للسيارات في أعقاب النمو القوي في أحجام مناولة المركبات، ففي النصف الأول من عام 2025، استقبل ميناء جبل علي 545 ألف مركبة، بزيادة قدرها 28% على أساس سنوي.

وشكلت الواردات نسبة 65% من إجمالي حجم البضائع المدحرجة في الميناء، وبشكل رئيسي من الصين واليابان وتايلاند والهند وكوريا الجنوبية.

ويُعدّ هذا التوسّع جزءاً من الإستراتيجية الأكثر شمولاً لـ«دي بي ورلد» في قطاع السيارات، والتي تشمل خطة لإنشاء سوق متطورة للسيارات في دبي يمتدّ على مساحة 20 مليون قدم مربّع، ويتوقّع أن يكون الأكبر من نوعه في العالم.

وتُسهم هذه المشاريع مجتمعةً في دعم أجندة دبي الاقتصادية «D33» الهادفة إلى مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2033، وتحقيق الريادة العالمية في مجال الخدمات اللوجستية الذكية.