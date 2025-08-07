الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

503 ملايين درهم أرباح «أورينت للتأمين» خلال النصف الأول

503 ملايين درهم أرباح «أورينت للتأمين» خلال النصف الأول
7 أغسطس 2025 20:54

دبي (الاتحاد)
 سجلت «أورينت للتأمين» صافي ربح بعد احتساب الضريبة بواقع 503 ملايين درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 21% مقارنة بـ 416 مليون درهم خلال النصف الأول من 2024.
وبلغت إيرادات التأمين خلال النصف الأول من العام الجاري 4.47 مليار درهم، بزيادة 24% مقارنة ب 3.60 مليار درهم حققتها خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وارتفعت إجمالي الأصول 16% إلى 16.90 مليار درهم مقارنة بـ 14.63 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024.

وقال عمر الأمين الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت للتأمين»: تُؤكد نتائج النصف الأول من العام 2025 الزخم القوي الذي تتمتع به شركة "أورينت للتأمين" وامتلاكها مرونة قوية أتاحت لها مواصلة ترسيخ مكانتها في السوق، وإن النمو الملفت عبر المؤشرات المالية الرئيسية هو ثمرة التزامنا الراسخ بالتميز والإدارة الحكيمة للمخاطر، هذا الأداء القوي لا يعزز فقط مكانتنا الريادية في السوق، بل يمنحنا أيضاً القوة المالية لاستغلال فرص النمو المستقبلية والاستمرار في تقديم قيمة استثنائية لمساهمينا. 
وتواصل «أورينت للتأمين» التزامها بالاعتماد على الابتكار ونهج «العميل أولاً»، مع تركيزها على دمج أحدث التقنيات لتعزيز تجربة العملاء وتبسيط العمليات التشغيلية، ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تمكن الشركة من مواصلة نموها وإرساء معايير جديدة في مسيرتها الناجحة.

 

