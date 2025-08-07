الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«براند فاينانس»: «أدنوك» سادس «أعلى علامة تجارية من حيث القيمة» بقطاع الطاقة

«براند فاينانس»: «أدنوك» سادس «أعلى علامة تجارية من حيث القيمة» بقطاع الطاقة
7 أغسطس 2025 22:08

أبوظبي (الاتحاد)
صُنِّفَت «أدنوك» في المرتبة السادسة ضمن أعلى العلامات التجارية من حيث القيمة في قطاع الطاقة عالمياً، وذلك وفقاً لتقرير «أقوى 100 علامة تجارية في قطاع الطاقة»، الذي أصدرته «براند فاينانس»، المؤسسة العالمية المستقلة والمتخصِّصة في تقييم العلامات التجارية، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية للشركات.

وتقدَّر قيمة العلامة التجارية لـ «أدنوك» حالياً بـ 19 مليار دولار، بنمو نسبته 25% على أساس سنوي.
وحلّ معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، كأفضل رئيس تنفيذي في قطاع الطاقة العالمي بحسب «براند فاينانس».
ومنذ تولي معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر مهامه في «أدنوك»، أسهم في تحقيق نقلة نوعية لتصبح شركة طاقة عالمية متقدمة ومتطورة، ورائدة في الاستفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة عبر مختلف أعمالها.
يُذكَر أنَّ تقرير «براند فاينانس» لـ «أقوى 100 علامة تجارية في قطاع الطاقة»، يسلِّط الضوء على أقوى العلامات التجارية والأعلى قيمة في قطاعات النفط والغاز والمرافق لعام 2025، حيث تُعرَّف «قيمة العلامة التجارية» بأنها صافي العائد الاقتصادي عند ترخيص العلامة التجارية في السوق المفتوحة. بينما تُقيَّم «قوة العلامة التجارية» من خلال مجموعة من المعايير والعوامل، من بينها أنشطة التسويق، والاتصال، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري.

