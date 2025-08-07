الرئيس التنفيذي لـ«طاقة للخدمات» لـ«الاتحاد»: مشاريع جديدة لخفض استهلاك المياه في القطاع الصناعي

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد خالد محمد القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ «طاقة للخدمات»، والتابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، اهتمام الشركة بتوسعة أعمالها فيما يتعلق بإعادة تأهيل المنشآت والمباني لرفع كفاءة استخدام الطاقة بأبوظبي، لتشمل القطاع الصناعي، بجانب استمرارها في تنفيذ المزيد من المشاريع لإعادة تأهيل المباني الحكومية في أبوظبي.

وقال القبيسي لـ«الاتحاد» إن الشركة بدأت في تطوير مشاريع بالمنشآت الصناعية، بما يتوافق مع استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، الهادفة لخفض استهلاك الكهرباء بنسبة %22، والمياه بنسبة %32 بحلول عام 2030، من خلال العديد من البرامج التي تديرها جهات مختلفة، وتشرف عليها دائرة الطاقة.

وكشف القبيسي عن بدء «طاقة للخدمات» في التشغيل التجريبي لمشروع معالجة المياه المستخدمة في صناعة الورق من خلال الشراكة مع مصنع الاتحاد للورق، والذي يعد من أكبر مصانع الورق بالمنطقة، حيث يتم تصدير منتجاته للعديد من دول العالم، مشيراً إلى أن صناعة الورق تستهلك كميات كبيرة من المياه.

وذكر أن مصنع الاتحاد للورق يستهلك أكثر من 5 آلاف متر مكعب من المياه يومياً، حيث تمر هذه المياه بمراحل عدة خلال مرحلة الإنتاج، وتختلط بالعديد من المواد الأخرى المستخدمة بالصناعة، ليتوفر بالمرحلة النهائية من دورة التصنيع نحو 3200 متر مكعب من هذه المياه، والتي كان يتم معالجتها قبل التخلص منها في منظومة الصرف الصحي.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع المصنع على إعادة تدوير نحو 2300 متر مكعب من هذه المياه، أي ما يعادل أكثر من 70% من إجمالي كمية المياه التي يتم استخراجها من دورة التصنيع يومياً، البالغة 3200 متر مكعب، ونحو 50% من المياه التي يتم استخدامها يومياً والبالغة 5 آلاف متر مكعب.

وأشار إلى بدء التشغيل التجريبي للمشروع، حيث يتم حاليا إعادة معالجة نحو 1500 متر مكعب من المياه يومياً بالمصنع، فيما يتوقع الوصول لمرحلة التشغيل الكامل قريبا، ليتم إعادة تدوير 2300 متر مكعب من المياه يومياً.

وذكر القبيسي أن هذا المشروع يعد أول مشروع للشركة يستهدف توفير استهلاك المياه بالقطاع الصناعي، موضحاً أن الشركة تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه بكافة القطاعات، سواء بالمباني أو المنشآت التجارية أو الصناعية.



المباني الحكومية

وأكد القبيسي أن شركة طاقة للخدمات تواصل تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المباني الحكومية في أبوظبي كشريك تنفيذ لبرنامج إعادة تأهيل المباني الحكومية برعاية دائرة الطاقة - أبوظبي.

وذكر أن الشركة تعمل حالياً لتطوير مشاريع لإعادة تأهيل مباني تابعة لنحو 40 جهة حكومية.

ولفت إلى أن الشركة بصدد تحديد مسارات عمل مشاريع جديدة يجري الاتفاق على تنفيذها مع جهات حكومية عدة.



أنظمة التكييف

وقال القبيسي إن الشركة تسعى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من التوفير في استهلاك الطاقة بالمباني عبر تحديث أو استبدال أنظمة التكييف والإنارة والمياه الحالية، بما يسهم في تخفيض الاستهلاك العام للطاقة، بنسبة تتراوح بين 20 و40%.

وأوضح أن برنامج إعادة تأهيل المباني الحكومية في إمارة أبوظبي، يستهدف الارتقاء بكفاءة استهلاك الطاقة، والحد من البصمة الكربونية للمباني في الإمارة، بما يتماشى مع استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030.

وتساهم «طاقة للخدمات» منذ تأسيسها في يناير 2020، في جهود التحول بقطاعي الطاقة والمياه في الإمارة، وتسعى باستمرار إلى تنفيذ مشاريع تحقق تخفيضات كبيرة في استهلاك الطاقة والمياه، ما يمهّد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة لإمارة أبوظبي.



الطاقة الشمسية

أعلنت شركة طاقة للخدمات مؤخراً عن إتمام مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 9000 كيلوواط ذروة «kWp» في حرم جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وتم تركيب 14 ألفاً و400 لوح شمسي متطور، موزعة بشكل استراتيجي على امتداد 84 ألف متر مربع، لتوليد نحو 18.7 مليون كيلوواط/ساعة من الطاقة المتجددة سنوياً، ما يُغطي 30% من احتياجات الجامعة من الكهرباء، ويسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 8000 طن سنوياً.

وقال خالد القبيسي، إن الشراكة المستمرة مع جامعة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في مؤسسة تعليمية يعكس مسيرة الشركة نحو تحقيق الاستدامة والابتكار، وإن هذا المشروع التاريخي يجسد التزام «طاقة للخدمات» بتعزيز إسهاماتها في رؤية دولة الإمارات 2030، وتحقيق مستقبل مستدام وكفء في استهلاك الطاقة.