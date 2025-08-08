«أبوظبي للمعارض» يستضيف مؤتمر جوائز التنين الدولية لعام 2025

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي المؤتمر السنوي لجوائز التنين الدولية لعام 2025، الذي يُعقَد خلال الفترة من 9 إلى 12 أغسطس في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة أكثر من 7000 من الخبراء، وكبار المديرين التنفيذيين والأكاديميين والمتخصِّصين في قطاعات التأمين والمالية من مختلف دول العالم، مرسِّخاً مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً لتنظيم الفعاليات.

ويحتفي المؤتمر، الذي انطلق عام 1998، بالتميُّز في هذه القطاعات، ويجمع تحت مظلّته نخبة من العاملين فيها لمناقشة أحدث التوجُّهات والفرص، واستعراض التحديات الراهنة، وتسليط الضوء على أفضل التجارب، وتطوير الآفاق المعرفية، والارتقاء بالكفاءات المهنية.

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: تُعزِّز استضافة المؤتمر السنوي لجوائز التنين الدولية مكانة وجهتنا كمركز عالمي لتنظيم المؤتمرات المهنية وفعاليات سياحة الأعمال، وفي إطار استراتيجيتنا لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، نُركِّز على استقطاب الفعاليات التي توفِّر قيمة اقتصادية مستدامة على المدى الطويل عبر زيادة عدد زوّارنا ونزلاء فنادقنا، وتنشيط أعمال منشآت الضيافة ومرافق الفعاليات، وإتاحة مزيدٍ من فرص التواصل والاستثمار والتعاون للشركات المحلية، تماشياً مع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، ويُشكِّل هذا الحدث محركاً للنمو في قطاعَي التأمين والتمويل، ومنصةً للتبادل المعرفي والشراكات الدولية، ويسهم في تكريس ريادة أبوظبي على خريطة عواصم سياحة الأعمال والمؤتمرات.

ويحظى المشاركون في المؤتمر، الذي أُقيم سابقاً في عدد من أبرز المدن العالمية، بفرصة حضور أكثر من 60 جلسة معرفية متخصصة، تشمل 12 جلسة رئيسية، و43 جلسة فرعية، إضافة إلى 10 جلسات ضمن منتدى آفاق التمويل الدولي.

وتوفِّر أبوظبي بنية تحتية متكاملة، ومرافق فعاليات عالمية المستوى، مثل مركز أدنيك أبوظبي، والاتحاد أرينا، إلى جانب ما تتميَّز به من فنادق ومنتجعات رائعة، وشبكة رحلات جوية تربطها بالعالم عبر مطار زايد الدولي. وتواصل الإمارة استضافة أهم الفعاليات التي تحقِّق إرثاً مستداماً، مُعززةً مكانتها كوجهة تتحوَّل فيها الحوارات العالمية إلى خطوات عملية نحو مستقبل أفضل قائم على التقدُّم والابتكار.