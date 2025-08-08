انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي بالصين خلال يوليو

بكين (وام)

بلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في الصين، 3.292 تريليون دولار بنهاية يوليو الماضي، بانخفاض قدره 25.2 مليار دولار أو 0.76% مقارنة بنهاية يونيو الماضي، وفق البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي بالصين أمس الخميس.

وأفادت الهيئة في بيان لها، أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، بأن مؤشر الدولار الأميركي ارتفع الشهر الماضي، بينما شهدت أسعار الأصول المالية العالمية صعوداً وهبوطاً، متأثرة بعوامل مثل بيانات الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية والتوقعات الاقتصادية للاقتصادات الكبرى.

وأشارت الهيئة إلى أن انخفاض إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في الصين يعود إلى التأثير المشترك لتحويلات أسعار الصرف وتقلبات أسعار الأصول.