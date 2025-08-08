الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي بالصين خلال يوليو

انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي بالصين خلال يوليو
8 أغسطس 2025 17:48

بكين (وام)
بلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في الصين، 3.292 تريليون دولار بنهاية يوليو الماضي، بانخفاض قدره 25.2 مليار دولار أو 0.76% مقارنة بنهاية يونيو الماضي، وفق البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي بالصين أمس الخميس.

أخبار ذات صلة
وفاة سائحين واندلاع حرائق في اليونان وسط رياح عاتية
النصر السعودي يفاوض بايرن ميونيخ لضم كومان

وأفادت الهيئة في بيان لها، أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، بأن مؤشر الدولار الأميركي ارتفع الشهر الماضي، بينما شهدت أسعار الأصول المالية العالمية صعوداً وهبوطاً، متأثرة بعوامل مثل بيانات الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية والتوقعات الاقتصادية للاقتصادات الكبرى.
وأشارت الهيئة إلى أن انخفاض إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في الصين يعود إلى التأثير المشترك لتحويلات أسعار الصرف وتقلبات أسعار الأصول.

 

آخر الأخبار
سياح قرب عبّارة في ميناء قرب أثينا
الأخبار العالمية
وفاة سائحين واندلاع حرائق في اليونان وسط رياح عاتية
اليوم 18:51
النصر السعودي يفاوض بايرن ميونيخ لضم كومان
الرياضة
النصر السعودي يفاوض بايرن ميونيخ لضم كومان
اليوم 18:42
لنس يحسم ضم توفان من أودينيزي
الرياضة
لنس يحسم ضم توفان من أودينيزي
اليوم 18:41
«حكماء المسلمين» يشارك في معرض إسطنبول للكتاب العربي
التعليم والمعرفة
«حكماء المسلمين» يشارك في معرض إسطنبول للكتاب العربي
اليوم 18:22
انزلاقات ترابية تجتاح منطقة سكنية في اليابان
الأخبار العالمية
اليابان.. أمطار غزيرة غير مألوفة بعد موجة حر شديدة
اليوم 18:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©