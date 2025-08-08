الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

بلجيكا تطلق 12 مبدأ توجيهياً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلانات

بلجيكا تطلق 12 مبدأ توجيهياً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلانات
8 أغسطس 2025 17:50

بروكسل (وام)
أعلن مجلس الإعلانات في بلجيكا، بالتعاون مع قطاع الإعلانات الأوسع، عن إطلاق 12 مبدأ توجيهياً جديداً لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي.وتهدف المبادئ الجديدة، التي تأتي تماشياً مع الإطار الأوروبي الجديد للذكاء الاصطناعي الذي دخل حيز التنفيذ في 2 أغسطس 2025، إلى جعل بلجيكا رائدة في تبني الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.
وشدد مارك فريدريكس، رئيس مجلس الإعلانات، على ضرورة إبقاء الإنسان في صميم العملية، وجعل الذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز الأصالة والإبداع والتميز التشغيلي لا بديلاً عنها، مع ضمان حماية الخصوصية باستخدام البيانات الشخصية بموافقة واضحة ومحددة الأغراض، وتعزيز الشفافية بالإفصاح عن أي صور أو محتوى مولد بالذكاء الاصطناعي، وحماية الفئات الضعيفة، مثل الأطفال من الاستهداف، ومراعاة الأثر البيئي عبر الاستخدام الواعي للتقنيات، إضافة إلى الدعوة للتفكير والعمل بشكل شمولي لتجنب التحيز.
وتم إعداد المبادئ بالتعاون مع أبرز المنظمات القطاعية، مستندة إلى التشريعات والمواثيق القائمة، لتكون مرجعاً عملياً لجميع الفاعلين في صناعة الإعلانات من العلامات التجارية إلى مزودي التكنولوجيا، على أن تتولى لجنة الممارسات الأخلاقية مراقبة الالتزام بها، خصوصاً في ما يتعلق بالشفافية والموافقة.
وأشاد روب بيندرز وزير حماية المستهلك بالمبادرة، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصاً جديدة للإعلان لكنه يحمل مخاطر على المستهلكين، مثل التضليل أو التأثير غير المبرر، وأن الالتزام بالقوانين القائمة يظل أساسياً في هذا السياق الجديد، مع الترحيب بوعي القطاع بمسؤوليته الذاتية.

أخبار ذات صلة
وفاة سائحين واندلاع حرائق في اليونان وسط رياح عاتية
النصر السعودي يفاوض بايرن ميونيخ لضم كومان
آخر الأخبار
سياح قرب عبّارة في ميناء قرب أثينا
الأخبار العالمية
وفاة سائحين واندلاع حرائق في اليونان وسط رياح عاتية
اليوم 18:51
النصر السعودي يفاوض بايرن ميونيخ لضم كومان
الرياضة
النصر السعودي يفاوض بايرن ميونيخ لضم كومان
اليوم 18:42
لنس يحسم ضم توفان من أودينيزي
الرياضة
لنس يحسم ضم توفان من أودينيزي
اليوم 18:41
«حكماء المسلمين» يشارك في معرض إسطنبول للكتاب العربي
التعليم والمعرفة
«حكماء المسلمين» يشارك في معرض إسطنبول للكتاب العربي
اليوم 18:22
انزلاقات ترابية تجتاح منطقة سكنية في اليابان
الأخبار العالمية
اليابان.. أمطار غزيرة غير مألوفة بعد موجة حر شديدة
اليوم 18:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©