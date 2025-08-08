الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الفاو: ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت وانخفاض منتجات الألبان والأرز

الفاو: ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت وانخفاض منتجات الألبان والأرز
8 أغسطس 2025 17:52

روما (وام)
 قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية ارتفعت في يوليو الماضي إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عامين. وارتفعت أسعار الزيوت النباتية واللحوم إلى مستويات قياسية.وأوضحت المنظمة أن زيادة الطلب من الصين والولايات المتحدة على الواردات رفعت أسعار لحوم الأبقار والأغنام.
وقفزت واردات الولايات المتحدة من لحوم الأبقار بعد أن تسبّب جفاف في انخفاض أعداد قطعان الماشية المحلية، كما استوردت الصين كميات قياسية من لحوم الأبقار العام الماضي.
وارتفع مؤشر الفاو للزيوت النباتية 7.1 بالمئة على أساس شهري إلى 166.8 نقطة ليصل إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات.
وأفادت المنظمة بأن سبب هذا الصعود هو ارتفاع أسعار زيوت النخيل والصويا ودوار الشمس نتيجة زيادة الطلب العالمي وشُح المعروض.
وتراجع مؤشر الفاو لأسعار الحبوب إلى أدنى مستوى منذ خمس سنوات تقريباً.
وانخفض مؤشر الأرز 1.8 بالمئة الشهر الماضي بسبب وفرة المعروض للتصدير وضعف الطلب على الواردات.
وانخفضت أسعار منتجات الألبان بشكل طفيف لأول مرة منذ أبريل 2024، وعوض انخفاض أسعار الزبد ومساحيق الحليب زيادة أخرى في أسعار الجبن.
وأضافت المنظمة أن مؤشر أسعار السكر هبط للشهر الخامس على التوالي وسط توقعات بزيادة الإنتاج في البرازيل والهند رغم مؤشرات على انتعاش الطلب العالمي على واردات السكر.

 

أخبار ذات صلة
وفاة سائحين واندلاع حرائق في اليونان وسط رياح عاتية
النصر السعودي يفاوض بايرن ميونيخ لضم كومان
آخر الأخبار
سياح قرب عبّارة في ميناء قرب أثينا
الأخبار العالمية
وفاة سائحين واندلاع حرائق في اليونان وسط رياح عاتية
اليوم 18:51
النصر السعودي يفاوض بايرن ميونيخ لضم كومان
الرياضة
النصر السعودي يفاوض بايرن ميونيخ لضم كومان
اليوم 18:42
لنس يحسم ضم توفان من أودينيزي
الرياضة
لنس يحسم ضم توفان من أودينيزي
اليوم 18:41
«حكماء المسلمين» يشارك في معرض إسطنبول للكتاب العربي
التعليم والمعرفة
«حكماء المسلمين» يشارك في معرض إسطنبول للكتاب العربي
اليوم 18:22
انزلاقات ترابية تجتاح منطقة سكنية في اليابان
الأخبار العالمية
اليابان.. أمطار غزيرة غير مألوفة بعد موجة حر شديدة
اليوم 18:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©