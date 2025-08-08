«بريسايت» توقّع مذكرة تفاهم مع «داو جونز فاكتيفا»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بريسايت، المزوّد العالمي الرائد في مجال تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع «داو جونز فاكتيفا»، الجهة العالمية الموثوقة في تقديم معلومات عالية الدقة في مجال المخاطر التنظيمية.

وسيتعاون الطرفان، باعتبارهما من أبرز المؤثرين في هذا القطاع، على استكشاف وتطوير وتسويق فئة جديدة من حلول الامتثال وإدارة المخاطر المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمصمّمة للمؤسسات المالية والهيئات التنظيمية والجهات السيادية التي تواجه تحدّيات غير مسبوقة في ظل التعقيدات العالمية المتزايدة.

ومن خلال دمج الخبرات الاستثنائية التي تمتلكها «داو جونز فاكتيفا» في مجال تحليلات المخاطر والامتثال والتنظيم والقوانين والاستدامة، إلى جانب البنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي التي طوّرتها «بريسايت» وقدراتها المتقدمة في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطوير الوكلاء، قد يفتح هذا التعاون المجال إطلاق جيل جديد من الأنظمة الذكية المصمّمة خصيصاً لخدمة أكثر القطاعات حساسية في النظام المالي العالمي.

وتسعى الحلول المشتركة إلى تمكين فرق الامتثال والقانون والمخاطر من توقّع التهديدات والتعامل معها بشكل استباقي، عوضًا عن الاكتفاء بردود الفعل وستعتمد هذه الحلول على نماذج ذكاء اصطناعي توليدي قابلة للتفسير وقدرات تحليل سياقي لحظي، ضمن بيئات سيادية تحقّق أعلى معايير الأمن ومتطلبات توطين البيانات الوطنية، بما يتماشى مع تطلعات الهيئات التنظيمية والمُنظّمة على حد سواء.

وقد تشمل الحلول الرائدة التي سيتم إطلاقها «وكيل اعرف عميلك» والمالك الحقيقي النهائي «KYC & UBO Agent» والذي يتتبّع الهيكليات الخفية للملكية عبر الحدود من خلال دمج الإفصاحات التنظيمية والوثائق المسرّبة والمصادر المفتوحة.

ومتتبع الاستدامة والذي يقدّم مراقبة فورية للحوادث المثيرة للجدل، ومخالفات الامتثال، والمتطلبات التنظيمية المتغيّرة في مجال الاستدامة.

وربما تشمل الحلول الرائدة التي سيتم إطلاقها «وكيل المخاطر القانونية والسياسية» الذي يرصد الاتجاهات التنظيمية ومخاطر الانتقال بين الحدود، ويكشف التحولات الدقيقة في المشهد القانوني.

و«رصد التغطيات الإعلامية السلبية» الذي يوفّر استخبارات إعلامية مدعومة بتحليل الانطباعات والمشاعر، لرصد المخاطر المرتبطة بالسمعة عند بروزها.

و«محرّك استعلامات العقوبات» والذي يكشف التعرض غير المباشر للأطراف الخاضعة للعقوبات من خلال شبكات التجارة وسلاسل الملكية.

وصرّح توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: يهدف هذا التعاون الفريد إلى الجمع بين أفضل ما تتميز به قاعدة بيانات «داو جونز» التنظيمية الاستثنائية، وقدرات «بريسايت» السيادية في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي ونعمل معاً على تجديد مفهوم إدارة المخاطر، من خلال استعلامات فورية، تنبؤية، وسياقية، وهذا هو الذكاء التطبيقي في جوهره حيث يحوّل المخاطر إلى رؤية استباقية.

من جهته، قال جويل لانغ، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لوحدة المخاطر والأبحاث في «داو جونز»: في ظل المشهد العالمي المتسارع والمتشابك، نحرص على تزويد عملائنا بالأدوات المناسبة لمواجهة التحديات المعقّدة، ويُمثّل هذا التعاون مع «بريسايت» خطوة محورية نحو تطوير الجيل المقبل من حلول إدارة المخاطر، نحن معاً في موقع فريد يمكّننا من تزويد المؤسسات المالية والجهات التنظيمية حول العالم بحلول ذكية وقابلة للتنفيذ كي نرتقي بعمليات الامتثال وإدارة المخاطر إلى مستوى تحديات المستقبل.