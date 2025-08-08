4.2 تريليون درهم القيمة السوقية للأسهم المحلية بنهاية الأسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي بنحو 3.8 مليار درهم لتصل القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة في «أبوظبي» و«دبي» إلى 4.2 تريليونات درهم بواقع 3.149 تريليون لأسهم أبوظبي ونحو 1.059 تريليون درهم لأسهم دبي.

وعززت تعاملات شراء الأجانب أداء الأسهم المحلية حيث جاءت محصلة تعاملاتهم خلال الأسبوع صافي شراء بقيمة 375.27 مليون درهم موزعة بواقع 290.8 مليون درهم في أبوظبي و84.42 مليون درهم في دبي، كما جاءت محصلة تعاملات المؤسسات المالية صافي شراء بقيمة إجمالية 508.48 مليون درهم مشتملة على 323.25 مليون درهم محصلة شراء في سوق أبوظبي و185.22 مليون درهم في سوق دبي المالي.

وبلغت سيولة التداولات خلال الأسبوع أكثر من 8 مليارات درهم بعد تداول أكثر من 2.44 مليار سهم خلال 155 ألفاً و143 صفقة.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات «شراء» الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي «شراء» 290.84 مليون درهم، بعد استحواذهم على 27% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 21.9% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 1.501 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 1.210 مليار درهم.

وكانت محصلة تعاملات العرب «بيع» بقيمة 7.7 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين «شراء» بقيمة 15.5 مليون درهم.

واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 63% من قيمة التداولات و63.7% من كمية التداولات.

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 3 مليارات درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 3.299 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم «بيعاً» بقيمة 298.65 مليون درهم.

وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 323.25 مليون درهم كمحصلة «شراء» بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 3.336 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 3.013 مليار درهم.

وجاءت محصلة تعاملات الأفراد «بيعاً» بقيمة 323.25 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 1.463 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 1.966 مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض لايذكر بنحو 5 نقاط، ويغلق عند مستوى 10311.62 نقطة، مقارنة مع 10316.65 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.

وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 10341.21 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 10277.57 نقطة.

وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 35 شركة مقابل تراجع أسعار 54 شركة، فيما أغلقت 31 شركة مستقرة من دون تغيير.

وشهد السوق إبرام 95 ألفاً و993 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.463 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 4.979 مليار درهم.

وخسرت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 4 مليارات درهم، لتبلغ في نهاية الأسبوع 3.149 تريليون درهم مقارنة بنحو 3.153 تريليون درهم في الأسبوع السابق.



سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.373 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 44.84% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب نحو 1.288 مليار درهم لتشكل ما نسبته 42% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 84.42 مليون درهم، كمحصلة «شراء».

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 1.689 مليار درهم، وباعوا أسهم بقيمة 1.773 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم «بيعاً» بقيمة 84.42 مليون درهم.

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 2.139 مليار درهم تشكل ما نسبته 69.86% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 1.954 مليار درهم لتشكّل ما نسبته 63.81% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 185.228 مليون درهم، كمحصلة «شراء».

وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع 185.228 مليون درهم كمحصلة «بيع» بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 923.11 مليون درهم وباعوا بقيمة 1.108 مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع بنحو 36.54 نقطة وبنسبة 0.6% عند مستوى 6148.05 نقطة يوم أمس مقارنة مع 6111.97 نقطة بنهاية الأسبوع السابق، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 6184.05 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوي للمؤشر 6069.8 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للسوق نحو 7.81 مليار درهم لتبلغ 1.059 تريليون درهم مقارنة بنحو 1.051 تريليون درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 3.062 مليار درهم بعد تداول 985 مليون سهم خلال 59 ألفاً و150 صفقة.