الأوروبيون يتصدرون مدة الإقامة في فنادق أبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)



تصدر السوق الأوروبي الأسواق السياحية القادمة لأبوظبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي من ناحية متوسط مدة الإقامة في فنادق الإمارة، فالأوروبيون يمكثون متوسط 3.5 ليلة في الفنادق، بينما يأتي سوق الأميركيتين في المرتبة الثانية بمتوسط 3.1 ليلة، في وقت يبلغ متوسط مدة إقامة السياح من جميع الأسواق السياحية في 5 أشهر 2.8 ليلة، وفقاً لتحليل بيانات مركز إحصاء أبوظبي.

وتأتي أستراليا، ونيوزلندا، وإفريقيا، والدول العربية، ودول آسيا، ودول الخليج، بعد أوروبا والأميركيتين في متوسط الإقامة، في وقت بلغ متوسط إقامة السائح المحلي من داخل دولة الإمارات بهدف السياحة الداخلية أكثر من ليلتين بواقع 2.1 ليلة.

وتفصيلاً، بلغ متوسط إقامة السياح في فنادق أبوظبي في يناير 2.7 ليلة، وفي فبراير 2.8 ليلة، وفي مارس 2.9 ليلة، وفي أبريل 2.9 ليلة أيضاً، وفي مايو 2.8 ليلة.

وبلغت مدة إقامة السائح المحلي في مايو لوحده 1.9 ليلة، ودول مجلس التعاون 2.2 ليلة، ودول عربية أخرى 2.6 ليلة، وآسيا باستثناء الدول العربية 2.7 ليلة، وأوروبا 3.7 ليلة، وأميركا الشمالية والجنوبية 3.2 ليلة، وأفريقيا باستثناء الدول العربية 2.8 ليلة، وأستراليا ونيوزلندا 3 ليال.







وبحسب بيانات مركز إحصاء أبوظبي، ارتفع إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 20% لتصل إلى 3.82 مليار درهم، مقارنة مع 3.18 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن مركز إحصاء أبوظبي.

وأشارت البيانات إلى أن المنشآت الفندقية قي أبوظبي استقبلت نحو 2.43 مليون نزيل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 2.41 مليون نزيل في نفس الفترة من العام الماضي.

وحول عدد نزلاء الفنادق شهرياً منذ بداية العام، استقبلت فنادق أبوظبي 542 ألف نزيل فندقي في يناير بإيرادات فندقية وصلت إلى 828 مليون درهم، بينما استقبلت في فبراير 462 ألف نزيل فندقي بإيرادات 859 مليون درهم، وفي مارس 417 ألف نزيل بإيرادات 611 مليون درهم، وفي أبريل 531 ألف نزيل، بإيرادات فندقية وصلت إلى 847 مليون درهم، وفي مايو 481 ألف نزيل بإيرادات وصلت إلى 682 مليون درهم توزعت بين 408 ملايين درهم للغرف، و224 مليون درهم إيرادات الطعام والشراب، و50 مليون درهم إيرادات أخرى.

وفي يناير، سجلت الفنادق بأبوظبي متوسط إشغال بلغ 84%، وفي فبراير 86%، وفي مارس 69%، بينما في أبريل ارتفع إلى 87%، وفي مايو 80%، ليصل متوسط إشغال فنادق أبوظبي خلال 5 أشهر نحو 81%.

وبحسب تقديرات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، من المتوقع أن يرتفع إجمالي إيرادات فنادق الإمارة 13% العام الحالي لتصل إلى 8.6 مليار درهم مقارنة مع 7.6 مليار درهم عام 2024، في وقت سجلت الإيرادات الفندقية نمواً بنسبة 22% العام الماضي مقارنة بعام 2023، ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة قطاع السياحة باقتصاد أبوظبي خلال العام الحالي إلى 62 مليار درهم، مقارنة بـ 55 مليار درهم خلال عام 2024 بنمو 13%، ومن المستهدف وصول مساهمة القطاع باقتصاد أبوظبي إلى 90 مليار درهم بحلول عام 2030.