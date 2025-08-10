الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«جوجل» تطلق رسمياً وكيلها الذكي للبرمجة «جولز»

«جوجل» تطلق رسمياً وكيلها الذكي للبرمجة «جولز»
10 أغسطس 2025 17:18

سان فرانسيسكو (وام)
 أعلنت شركة التكنولوجيا الأميركية «جوجل» رسمياً عن الإطلاق الكامل لوكيل الذكاء الاصطناعي للبرمجة «جولز»، وهو أداة تعمل على إصلاح وتحديث الأكواد البرمجية بشكل مستقل، مما يسمح للمطورين بالتركيز على مهام أخرى.

أخبار ذات صلة
«الدراجات» يختتم معسكر إيطاليا
خروج قطار عن مساره جراء انفجار في باكستان

ويعمل «جولز» بشكل غير متزامن بالاعتماد على نموذج «جيميني 2.5 برو»، حيث يتكامل مع منصة «جيت هب» التابعة لمايكروسوفت لاستنساخ قواعد الأكواد ومعالجتها ضمن بيئة جوجل السحابية.
ومع الإطلاق العام، قدمت الشركة خطط أسعار جديدة تبدأ من فئة مجانية تتيح 15 مهمة يومياً، وصولاً إلى فئات مدفوعة ضمن اشتراكات «جوجل أيه آي برو» و«ألترا» بتكلفة 19.99 دولار و124.99 دولار شهريا على التوالي، مع حدود استخدام أعلى بكثير.
ويأتي هذا الإطلاق بعد شهرين فقط من طرحه كنسخة تجريبية في مؤتمر المطورين «آي/أو»، حيث أكدت مديرة المنتجات في مختبرات جوجل، كاثي كوريفيك، أن استقرار الأداة وجودتها بعد مئات التحديثات كانا الدافع لطرحها بشكل كامل للجمهور.

 

آخر الأخبار
«الدراجات» يختتم معسكر إيطاليا
الرياضة
«الدراجات» يختتم معسكر إيطاليا
اليوم 17:30
انفجار في باكستان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خروج قطار عن مساره جراء انفجار في باكستان
اليوم 17:19
«جوجل» تطلق رسمياً وكيلها الذكي للبرمجة «جولز»
اقتصاد
«جوجل» تطلق رسمياً وكيلها الذكي للبرمجة «جولز»
اليوم 17:18
أبوظبي
علوم الدار
الطقس صحو إلى غائم جزئيا غدا
اليوم 17:11
الصين تفتتح أول متجر لبيع الروبوتات البشرية في العالم
الذكاء الاصطناعي
الصين تفتتح أول متجر لبيع الروبوتات البشرية في العالم
اليوم 17:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©