اقتصاد

الإنتاج الصناعي السعودي يرتفع 7.9% في يونيو

الإنتاج الصناعي السعودي يرتفع 7.9% في يونيو
10 أغسطس 2025 17:43

الرياض (وام)
 أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يونيو 2025 سجل ارتفاعاً بنسبة 7.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.وجاء هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع مؤشر الأنشطة غير النفطية بنسبة 8.6%، فيما سجل مؤشر الأنشطة النفطية نمواً سنوياً بنسبة 7.7%.
وعلى صعيد الأنشطة الرئيسية، قاد نشاط الصناعة التحويلية النمو بارتفاع بلغ 11.1%، كما سجل نشاط التعدين واستغلال المحاجر نمواً بنسبة 6.0%، وارتفع نشاط إمدادات المياه بنسبة 6.9%، وإمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 5.6% على أساس سنوي.

 

