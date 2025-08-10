الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«ديوا» طورت 924 محطة توزيع «جهد 11 كيلوفولت» في 6 أشهر

11 أغسطس 2025 01:32

دبي (الاتحاد)

أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، أن الهيئة سجلت رقماً قياسياً في عدد محطات التوزيع جهد 11 كيلوفولت، التي دشنتها خلال النصف الأول من العام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024. 
ولفت معالي الطاير إلى أن الهيئة دشنت 924 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت في مختلف أنحاء إمارة دبي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ 558 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت خلال النصف الأول من العام الماضي.
 وأكد معالي الطاير التزام الهيئة بتعزيز جاهزية البنية التحتية القوية في دبي لمواكبة الازدهار العمراني والسكاني والاقتصادي غير المسبوق في الإمارة، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأضاف: نظراً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد والتنمية الشاملة، نلتزم بتعزيز النموذج الرائد الذي أرسته الهيئة في بناء بنية تحتية متطورة ومتكاملة، تسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية «D33» وخطة دبي الحضرية 2040.  وبفضل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، وتبني الابتكار والاستدامة وأحدث التقنيات والبحوث والتخطيط العلمي السليم، أصبحت جودة وتنافسية بنيتنا التحتية من الأفضل عالمياً، حيث تصدّرت الهيئة المراكز الأولى عالمياً في 12 مؤشراً من مؤشرات الأداء الرئيسة في مجالات عملها. 
وفي عام 2024، سجلت الهيئة أقل معدل فاقد على مستوى العالم في شبكتيّ نقل وتوزيع الكهرباء، بلغ 2%، مقارنة بـ 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة، وسجلت الهيئة رقماً قياسياً عالمياً في معدل انقطاع الكهرباء، بمتوسط 0.94 دقيقة لكل مشترك سنوياً، مقارنة بمتوسط 15 دقيقة في الاتحاد الأوروبي.

