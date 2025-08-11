تراجع أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين للمحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا وكذلك البيانات حول التضخم في يوليو التي قد تقدم مزيداً من الوضوح حول قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.



وبحلول الساعة 0521 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3378.49 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 23 يوليو يوم الجمعة.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب لشهر ديسمبر 1.4 بالمئة إلى 3441.20 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 38.13 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1317.90 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1127.37 دولار.