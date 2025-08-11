الدولار يتراجع قبيل صدور بيانات أميركية للتضخم‭

واصل الدولار تراجعه اليوم الاثنين وسط ترقب المستثمرين لعدد من الأحداث المهمة هذا الأسبوع أبرزها صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو غداً الثلاثاء واقتراب مهلة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب قمة مرتقبة بين واشنطن وموسكو يوم الجمعة.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 98.073 بعد تراجع بنسبة 0.4 بالمئة الأسبوع الماضي.



وشهدت أسواق العملات الرقمية ارتفاعات، وصعدت عملة بتكوين ثلاثة بالمئة إلى 121909.06 دولار مقتربة من أعلى مستوى لها على الإطلاق المسجل في 14 يوليو عند 123153.22 دولار، وذلك بعد إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يوم الخميس يسمح باستخدام العملات الرقمية في حسابات التقاعد الأميركية.



كما ارتفعت عملة إيثريوم 2.1 بالمئة إلى 4307.25 دولار، بعد أن لامست أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2021 في وقت سابق من الجلسة.

وتتجه الأنظار أيضاً إلى المحادثات التجارية مع اقتراب مهلة تحل غداً حددها ترامب للتوصل إلى اتفاق مع الصين، لا سيما في ما يتعلق بسياسات تصدير الرقائق الإلكترونية.



