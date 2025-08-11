الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

«دبي للسلع المتعددة» يستقطب 1100 شركة جديدة في 6 أشهر

«دبي للسلع المتعددة» يستقطب 1100 شركة جديدة في 6 أشهر
12 أغسطس 2025 01:20

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، انضمام أكثر من 1100 شركة جديدة إلى منطقة أعماله الحرّة خلال النصف الأول 2025، ليقترب بذلك إجمالي عدد شركاته المسجّلة من حاجز 26.000 شركة.
وحقق مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة إنجازاً لافتاً بتجاوز عدد الشركات المسجلة لديه 700 شركة، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 38%، ما رفع إجمالي شركات التكنولوجيا تحت مظلة المركز إلى أكثر من 3.300 شركة.
وأفاد بيان للمركز أن النمو جاء مدفوعًا بطلب قوي من أسواق رئيسية خارجية مثل الصين وتركيا والمملكة المتحدة، إلى جانب تقديم خيارات ترخيص جديدة وتوسيع نطاق الأعمال في آسيا.
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «إن انضمام أكثر من 1100 شركة جديدة إلى المركز خلال النصف الأول من العام الجاري -بدعم قوي من الأسواق الحيوية في الصين وتركيا والمملكة المتحدة- يرسّخ مكانة مركز دبي للسلع المتعددة بصفته بيئة أعمال عالمية تتسم بالجاذبية والابتكار، ويقربنا بخطى متسارعة من بلوغ عتبة الـ26.000 شركة مسجلة. ويعكس هذا النمو المتواصل قوة المقومات الفريدة التي يقدمها المركز، والسمعة العالمية المتزايدة التي تحظى بها دبي كوجهة مفضلة للاستثمارات والشركات الطموحة».
من جانبها، قالت فريال أحمدي، نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: «تجسّد نتائج النصف الأول من العام التزامنا الراسخ ببناء منظومات أعمال متكاملة ذات كفاءة عالية، تحقق قيمة تجارية وتشغيلية ملموسة للشركات المسجّلة لدينا. فمن العقارات إلى التكنولوجيا والتجارة، حرصنا على تصميم كل ركنٍ في منطقتنا الحرة ليواكب تطلعات الأسواق العالمية».

تركيا
شركات التكنولوجيا
الصين
المملكة المتحدة
دبي
التكنولوجيا
