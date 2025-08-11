الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

300 ألف صفقة بدون عمولات عبر منصة «الإمارات دبي الوطني»

300 ألف صفقة بدون عمولات عبر منصة «الإمارات دبي الوطني»
12 أغسطس 2025 01:20

دبي (الاتحاد) 

كشف بنك الإمارات دبي الوطني، عن مستجدات مبادرة تداول الأسهم المحلية بدون تطبيق الرسوم على المعاملات عبر منصته الرقمية لإدارة الثروات، إذ أسهمت منذ إطلاقها خلال أغسطس 2024، في تنفيذ أكثر من 300 ألف صفقة تداول بدون عمولات في سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وناسداك دبي.
وأوضح البنك في بيان صادر أمس، عن زيادة ثقة المستثمرين وإقبالهم على التداول بإجمالي 5 مليارات درهم خلال 12 شهراً، وأتاحت إمكانية الوصول إلى أكثر من 150 سهماً مدرجاً في دولة الإمارات للتداول عبر تطبيق «ENBD X»، حيث أسهمت المبادرة التي تم إطلاقها في 26 أغسطس 2024، في زيادة الوصول إلى الأسواق المحلية بشكل كبير، وتمكين المستثمرين من تداول الأسهم المدرجة في دولة الإمارات بدون عمولات.
ويواصل البنك تطوير تطبيقه للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول «ENBD X»، حيث يتيح للعملاء الاستثمار بسهولة وبشكل فوري في سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وناسداك دبي، مع وجود خاصية تنبيهات الأسعار القابلة للتعديل حسب الطلب، ما يساعد المستثمرين من البقاء على اطلاع دائم والاستجابة الفورية لتحركات السوق والفرص المتاحة، كما يشهد المستثمرون عملية انضمام رقمية بالكامل وفورية للتداول.
وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إنه بعد مرور عام على إطلاق المبادرة، تبنى العملاء نهجاً هادفاً بالاستثمار في الأسهم المحلية، مشيراً إلى عملهم باستمرار لإضافة ميزات جديدة إلى تطبيق «ENBD X»، بالإضافة إلى تطوير منتجات وخدمات جديدة تلبي الاحتياجات المالية المتغيرة للعملاء، الأمر الذي من شأنه أن يوفر تجارب مصرفية واستثمارية أكثر ذكاءً وسهولة وأماناً لعملاء البنك.

سوق أبوظبي للأوراق المالية
الإمارات دبي الوطني
الأسهم المحلية
ناسداك دبي
دبي
سوق دبي المالي
