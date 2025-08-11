الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

«الاتحادية للضرائب» تنفذ 85.5 ألف زيارة تفتيشية بالأسواق

سارة الحبشي
12 أغسطس 2025 01:20

أبوظبي (الاتحاد) 

كثفت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال العام الحالي جهودها الرقابية، بتنفيذ حملاتها التفتيشية في أسواق الدولة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتعزيز الامتثال الضريبي وحماية حقوق المستهلكين، ومُكافحة التهرُّب الضريبي، لضمان الالتزام بالتشريعات والإجراءات الضريبية.
وسجل عدد الزيارات الميدانية التفتيشية التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للهيئة، ضمن حملاتها خلال النصف الأول من العام الحالي، ارتفاعاً قياسياً وبلغ  85.500 زيارة تفتيشية في الأسواق المحلية بجميع إمارات الدولة، بنسبة زيادة كبيرة بلغت 110.7% مُقارنة بالنصف الأول من عام 2024 الذي نفَّذت الهيئة خلاله نحو 40.580 زيارة ميدانية.
وأوضحت أن القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية والغرامات المُرتبطة بالسلع الانتقائية، التي تم ضبطها خلال الزيارات الميدانية التفتيشية التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للهيئة الاتحادية للضرائب، خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي، بلغت 357.22 مليون درهم، مُقابل 191.75 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2024، بارتفاع بلغت نسبته 86.29%.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم  ضبط أكثر 17.6 مليون علبة وعبوَّة مُخالِفة من السلع الانتقائية، مقابل 7.2 مليون علبة وعبوَّة مُخالِفة تم ضبطها خلال النصف الأول من 2024، بزيادة بلغت نسبتها 144%.
وأكدت سارة الحبشي، المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي بالهيئة الاتحادية للضرائب، أن الهيئة تُكثِّف جهودها الرقابية لمتابعة التزام الخاضعين للضريبة بالتشريعات والإجراءات الضريبية في جميع مُعاملاتهم، ومكافحة التهرُّب الضريبي، كما تهدف إلى حماية المُستهلكين من تسرُّب منتجات خاضعة للضريبة غير مُطابقة لمعايير الجودة المُعتمدة إلى أسواق الدولة.
وقالت: «تعتمد الهيئة في إجراءاتها الرقابية على أحدث التقنيات الرقمية، مما يُساهم في التحسُّن المُستمر في مستوى الامتثال الضريبي، ورفع كفاءة وفاعلية الجهود الرقابية، حيث تتم الاستعانة بهذه التقنيات في عمليات المتابعة والتفتيش ورصد المنتجات المُهرَّبَة غير مدفوعة الضريبة المُستحقة عليها». 

أبوظبي
الأسواق المحلية
التهرب الضريبي
المشروبات الغازية
الإمارات
الهيئة الاتحادية للضرائب
